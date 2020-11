Cumpridos os compromissos internacionais, é tempo de regresso das competições de clubes. Este fim de semana joga-se a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, já com as equipas do principal escalão representadas. É, por isso, dia de conferências de imprensa de antevisão alguns jogos.

Nas modalidades, há FC Porto-Sp. Braga em hóquei em patins às 20h30, no ténis há decisões no Grupo Londres das ATP Finals e Portugal está representado nos Europeus de Judo que decorrem em Praga, capital da República Checa.

Destaque ainda para mais uma sessão do julgamento de Rui Pinto, criador do Football Leaks que continua a ser ouvido no Tribunal Central Criminal de Lisboa.