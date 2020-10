«The Champioooooooons!»

Esta terça-feira, dia 19 de outubro, regressa a Liga dos Campeões, e com ela os grandes jogos.

O grande destaque do dia, que começa às 17h55 com o Dínamo Kiev-Juventus e com o Zenit-Brugge, é a deslocação do Manchester United de Bruno Fernandes ao terreno do Paris Saint-Germain. Bruno será capitão dos red devils na partida de Paris.

Teremos também em ação o Dortmund de Raphael Guerreiro, que defronta a Lazio, e o Barcelona de Trincão, que recebe o Ferencvaros.

A preparar a estreia na Champions está o FC Porto, que mede forças com o Manchester City na quarta-feira. Os dragões treinam na cidade inglesa às 18h30 e antes, às 17h45, Sérgio Conceição e um jogador farão a antevisão do encontro.

É também dia de II Liga, com dois jogos da sexta jornada, e de o Sporting entrar em ação na fase de grupos da Liga Europa de andebol: os leões defrontam o Dínamo Bucareste na Roménia a partir das 17h45.

Os jogos do dia:

Liga dos Campeões, fase de grupos, 1.ª jornada:

Grupo E:

Rennes, Fra - Krasnodar, Rus, 20:00 (Eleven Sports 6)

Chelsea, Ing - Sevilha, Esp, 20:00 (Eleven Sports 2)

Grupo F:

Zenit, Rus - Club Brugge, Bel, 17:55 (Eleven Sports 2)

Lazio, Ita - Borussia Dortmund, Ale, 20:00 (Eleven Sports 3)

Grupo G:

Dinamo Kiev, Ucr - Juventus, Ita, 17:55 (Eleven Sports 1)

FC Barcelona, Esp - Ferencvaros, Hun, 20:00 (Eleven Sports 4)

Grupo H:

Paris Saint-Germain, Fra - Manchester United, Ing, 20:00 (Eleven Sports 1)

Leipzig, Ale - Basaksehir, Tur, 20:00 (Eleven Sports 5).

--

II Liga, 6.ª jornada:

Desportivo de Chaves – Oliveirense, 18:30 (SportTV1)

Estoril Praia – Feirense, 20:30 (Sport TV+).