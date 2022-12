Chegou ao fim 2022, um ano de emoções desportivas em crescendo, até ao grande final no Campeonato do Mundo de futebol que terminou quase em cima do Natal. 2023 tem um grande desafio pela frente para estar à altura do seu antecessor. Mais ainda por, sendo um ano ímpar, não ter Mundial nem Europeu de futebol. Mas há muito futebol para ver, desde logo o Campeonato do Mundo feminino. E muito desporto no calendário, com Mundiais de andebol e de râguebi, ambos com participação portuguesa, mas também de atletismo, natação, ciclismo ou basquetebol. Além de todos os grandes eventos anuais. O Maisfutebol reuniu as datas dos principais eventos desportivos de um ano que por cá tem logo em janeiro a decisão do primeiro troféu da época no futebol. Para começar a planear o que aí vem. Bom ano.

Mês a mês, o calendário de 2023

O ano começa como de costume com o Rali Dakar, de novo na Arábia Saudita. Logo em janeiro há Mundial de andebol, com Portugal em competição, bem como Open da Austrália, o primeiro Grand Slam de ténis. Pelo meio há dérbi na Liga e a fechar o mês decide-se o primeiro troféu da época do futebol nacional. O Sporting defende o título da Taça da Liga frente ao Arouca e na outra meia-final defrontam-se FC Porto e Ac. Viseu, para apurar quem estará na decisão.

Fevereiro começa com o Mundial de clubes, que estará provavelmente a despedir-se do atual formato, com um eventual alargamento a 32 equipas em cima da mesa. E marca o regresso das competições europeias, com as primeiras decisões para as quatro equipas portuguesas ainda em competição. Pelo meio há clássico de Liga em Alvalade e também o play-off decisivo para a seleção feminina na corrida a uma inédita presença no Mundial.

Em março, além das definições para FC Porto e Benfica na Liga dos Campeões, há Europeus de atletismo em pista coberta e arrancam as temporadas da Fórmula 1 e de MotoGP, esta de novo com Miguel Oliveira em competição e com início marcado para Portimão. Também começa a corrida ao Euro 2024, com os dois primeiros jogos na agenda, naquela que deverá ser a estreia do futuro selecionador nacional.

Em abril há Benfica-FC Porto na Luz, o último clássico da Liga 2022/23. Continuam as decisões nas competições europeias, à espera de saber se ainda haverá presença portuguesa, e decide-se também a primeira final internacional da temporada, com o Benfica, detentor da Youth League, já fora da corrida nesta altura e Sporting e FC Porto para já ainda em competição.

Maio é o mês das primeiras grandes decisões da época. Termina a Liga portuguesa e joga-se a final da Liga Europa. Também começa o Mundial sub-20, sem a presença de Portugal, e arranca o torneio de Roland Garros.

Junho vai ter muito que contar, desde logo com finais em série. Logo a abrir o Jamor recebe a decisão da Taça de Portugal. Depois há as finais da Liga dos Campeões, masculina e também feminina, bem como da Liga Conferência. E ainda a final four da Liga das Nações, que junta Países Baixos, Itália, Espanha e Croácia. Também começa o Europeu sub-21, com Portugal de novo à procura do título, e ainda a Gold Cup, o torneio continental de seleções da Concacaf.

Julho é mês de Tour e também de Wimbledon, dois clássicos. Também haverá Mundiais de natação, marcados para o Japão e com os olhares portugueses centrados no jovem Diogo Ribeiro. E começa a disputar-se o Campeonato do Mundo feminino, que decorrerá na Austrália e Nova Zelândia.

Em ano ímpar, o verão não terá uma grande competição de futebol, mas há muito desporto de alto nível para acompanhar. Em agosto decorrem os Mundiais de atletismo, sempre com expectativas altas para Portugal, personalizadas agora em Pedro Pichardo, que conquistou o título no triplo salto há um ano. Há também Mundiais de ciclismo e de basquetebol, além de se correr a Volta a Espanha e de começar o US Open, último Grand Slam da temporada. É também o mês do regresso do futebol de clubes, ainda que no caso português ainda não esteja definido o calendário.

Setembro traz o Campeonato do Mundo de râguebi, a festa que de quatro em quatro anos se prolonga por mês e meio e que terá Portugal em competição apenas pela segunda vez na história. É também o mês do arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões e do regresso de uma grande competição internacional ao autódromo de Portimão.

Em outubro há muito desporto motorizado para acompanhar, entre Fórmula 1 e motociclismo, além de jogos importantes para Portugal na corrida ao Euro 2024.

Novembro é o mês que encerra as épocas do MotoGP e da Fórmula 1, aqui com as expectativas centradas na estreia do Grande Prémio de Las Vegas, com partida de madrugada. A seleção nacional também tem mais dois compromissos para o Euro 2024, enquanto na América do Sul se joga a final da Taça Libertadores.