A jornada 23 da Liga chega ao fim nesta segunda-feira com um Santa Clara-Portimonense (20h15, hora de Portugal continental), dia em que ainda haverá dois jogos da II Liga: o Benfica B, que tenta voltar a igualar o Casa Pia na liderança, recebe o Farense (18h00) e uma hora depois há Estrela-Varzim.

Mas há mais motivos de interesse por cá e nas modalidades, com destaque para o Benfica-Fonte do Bastardo (19h00), respetivamente 2.º e 1.º classificados da 2.ª fase do campeonato de voleibol.

FUTEBOL «LÁ FORA»:

Liga italiana, 26.ª jornada

Cagliari - Nápoles, 18:00 (SportTV2)

Bolonha - Spezia, 20:00 (SportTV2).

Liga espanhola, 25.ª jornada

Celta de Vigo - Levante, 20:00 (Eleven 1).