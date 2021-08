A 3.ª jornada da Liga prossegue neste sábado com mais dois jogos. Às 18h00, o Benfica defronta o Gil Vicente em Barcelos e duas horas e meia depois o campeão Sporting recebe o Belenenses.

Lá fora, a Premier League terá um dia repleto de jogos: seis no total, com destaque para o Liverpool-Burnley servido à hora de almoço e o Manchester City-Norwich em forma de digestivo.

Em Espanha, o Barcelona procura recuperar do choque provocado pela saída de Messi e mede forças com o Athletic Bilbao e em Itália a Serie A arraca com a receção do campeão Inter ao Genova.

Mas há muitos por esta Europa fora e para lhe facilitar a vida deixamos-lhe a lista do essencial para um sábado «gordo» de desporto-rei e no qual terá de tomar algumas decisões difíceis.

I Liga, 3.ª jornada, até 23:

Gil Vicente - Benfica, 18:00 (SportTV2)

Sporting - Belenenses SAD, 20:30 (SportTV1).

II Liga, 3.ª jornada, até 23:

Estrela da Amadora - Farense, 11:00 (SportTV1)

Penafiel - Casa Pia, 14:00 (SportTV1).

Liga espanhola, 2.ª jornada, até 23 (horas de Lisboa):

Alavés - Maiorca, 16:00 (Eleven6)

Granada - Valência, 18:30 (Eleven3)

Espanyol - Villarreal, 18:30 (Eleven1)

Athletic Bilbau - FC Barcelona, 21:00 (Eleven1).

Liga alemã, 2.ª jornada, até 22 (horas de Lisboa):

Eintracht Frankfurt - Augsburgo, 14:30 (Eleven3)

Friburgo - Borussia Dortmund, 14:30 (Eleven1)

Hertha Berlim - Wolfsburgo, 14:30 (Eleven2)

Bochum - Mainz, 14:30

Fürth - Arminia Bielefeld, 14:30

Bayer Leverkusen - Borussia Moenchengladbach, 17:30 (Eleven2).

Liga francesa, 3.ª jornada, até 22 (horas de Lisboa):

Mónaco - Lens, 16:00 (Eleven4)

Saint-Étienne - Lille, 20:00 (Eleven2).

Liga inglesa, 2.ª jornada, até 23:

Liverpool - Burnley, 12:30 (SportTV2)

Aston Villa - Newcastle, 15:00

Crystal Palace - Brentford, 15:00

Leeds United - Everton, 15:00

Manchester City - Norwich, 15:00 (SportTV2)

Brighton - Watford, 17:30 (SportTV3).

Liga italiana, 1.ª jornada, até 23 (horas de Lisboa):

Verona - Sassuolo, 17:30 (SportTV5)

Inter Milão - Génova, 17:30 (SportTV1)

Empoli - Lazio, 19:45 (SportTV5)

Torino - Atalanta, 19:45 (SportTV3).