Terminadas as jornadas de fim de semana um pouco por toda a Europa, é tempo do toca a reunir para os compromissos nas seleções nacionais, no âmbito da fase de apuramento para o Mundial 2022.

Mas, por cá, esta segunda-feira ainda serão jogadas das partidas da 25.ª jornada da II Liga. O Penafiel recebe o Casa Pia e o candidato à subida Feirense defronta o Académico Viseu.

No andebol, Avanca e FC Porto jogam a continuidade na Taça de Portugal de andebol, e o Benfica recebe o Sporting da Horta em jogo em atraso da 13.ª jornada do campeonato.

Nota ainda para o início da 100.ª edição da Volta à Catalunha em bicicleta, que contará com a participação do português João Almeida.