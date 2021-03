Esta terça-feira afinam-se as últimas estratégias antes do arranque, na quarta-feira, da fase de apuramento para o Mundial do próximo ano no Qatar.

A Seleção Nacional treina em Turim pela manhã e às 12h45 Fernando Santos e um jogador farão a antevisão à partida com o Azerbaijão.

Destaque ainda para o estádio da seleção portuguesa de sub-21, que na quinta-feira inicia a participação no Europeu da Eslovénia e Hungria.

Por cá já não há «futebol de primeira», mas há jogos na II Liga (Vilafranquense-Desp. Chaves, 19h30) e também na Liga Revelação (Rio Ave-Boavista pelas 17h00).

No ciclismo, prossegue a Volta à Catalunha em bicicleta já sem Rui Costa, mas com a participação de João Almeida e Ruben Guerreiro e a equipa de basquetebol do Sporting vai a jogo com o Orlen Wisla Plock na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europeia.