Esta quinta-feira é dia de Sporting e Rio Ave entrarem em ação na 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa. Os dois jogos vão ser, como sempre, acompanhados AO MINUTO pelo Maisfutebol.

Os vilacondenses são os primeiros a entrarem em ação: defrontam o Besiktas na Turquia a partir das 18h00. O jogo tem transmissão na SportTV1.

Duas horas depois, o Sporting recebe em Alvalade o Aberdeen, da Escócia. A partida também será transmitida na SportTV1.

Também às 20h00, disputa-se em Budapeste a Supertaça Europeia, entre Bayern de Munique e Sevilha. O jogo tem transmissão na TVI e na Eleven Sports e vai poder acompanhar as principais incidências no Maisfutebol, com os vídeos dos golos e dos principais lances.

Em Inglaterra, Liverpool e Manchester jogam para a 3.ª eliminatória da Taça da Liga. Os reds defrontam o Lincoln às 19h45, com transmissão da SportTV3. Os citizens jogam com o Bournemouth à mesma hora. O jogo passa na SportTV2.

Prossegue ainda a 3.ª jornada da II Liga, com o Académico de Viseu-Estoril, a partir das 16h00 (SportTV1).

Na Liga Revelação, há dérbi da Segunda Circular entre Benfica e Sporting agendado para as 19h00.