A 7.ª jornada da Liga arranca nesta sexta-feira logo com dois «grandes» em ação. O Sporting recebe o Marítimo a partir das 19h00, enquanto o FC Porto defronta foram o Gil Vicente às 21h15.

Mas há muitos mais motivos de interessa na véspera do fim de semana. A Seleção Nacional de futsal joga com a Sérvia a partir das 18h00 o acesso aos quartos de final do Mundial de Futsal.

Destaque ainda para o arranque dos treinos do Grande Prémio da Rússia em Fórmula 1, onde se aguarda por mais um duelo da rivalidade acesa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen.

O ESSENCIAL DA AGENDA DESPORTIVA NESTA SEXTA-FEIRA:

I Liga, 7.ª jornada

Sporting - Marítimo, 19:00 (SportTV2)

Gil Vicente - FC Porto, 21:15 (SportTV1)

Andebol

Nacional, 2.ª jornada, até 26:

Benfica - Madeira SAD, 16:30.

Automobilismo

Grande Prémio da Rússia, 15.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Sochi, até 26 (horas de Lisboa):

Treinos livres, às 09:30 (Eleven3) e 13:00 (eleven3).

Assembleia-Geral ordinária do Benfica, para apreciar, discutir e votar o relatório e contas do exercício de 2020-21 e o parecer do Conselho Fiscal, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, às 20:30.

Taça de Portugal, 2.ª eliminatória, até 26:

Alverca (L3) - Vila Real (CP), 19:30 (Canal 11).

Liga alemã, 6.ª jornada, até 26 (horas de Lisboa):

Greuther Fürth - Bayern Munique, 19:30 (Eleven 1).

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 1.ª fase, 5.ª jornada, até 25:

Série B:

Portimonense - Sporting, 11:00

Estoril Praia - Benfica, 15:00.

Futsal

Campeonato do Mundo Lituânia 2021, em Kaunas e Vilnius, até 03/10 (horas locais, -2 em Lisboa):

Oitavos de final:

Uzbequistão - Irão, 17:30

Espanha - Reoública Checa, 20:00

Portugal - Sérvia, 20:00 (RTP1).