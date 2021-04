Este domingo poderá ditar decisões por esta Europa fora.

Em Portugal, arranca a 29.ª jornada da Liga. Boavista e Marítimo defrontam-se a partir das 15h00 numa partida importante para a luta pela permanência e depois segue-se um Rio Ave-Paços de Ferreira pelas 17h30. A fechar o dia Sp. Braga e Sporting defrontam-se num jogo grande da ronda que pode ditar muito sobre a luta pelo título.

Mas há mais! Desde logo, a começar pela Alemanha, onde o Bayern Munique, que perdeu este sábado a oportunidade de festejar o título em campo, pode ser campeão no sofá.

Em Itália, o título parece já não fugir ao Inter, mas a luta pelos lugares do pódio e pelo acesso à Liga dos Campeões está bem acesa, com a Juventus de Cristiano Ronaldo a entrar em campo às 14h00 na visita ao terreno da Fiorentina.

Damos também um salto aqui ao lado, onde o Atlético Madrid já poderá contar com João Félix no duelo com o Athletic Bilbao e o Barcelona de Messi e Trincão vai tentar manter-se na perseguição aos colchoneros. Há ainda Liga inglesa, com o Manchester United de Bruno Fernandes a defrontar o interessante Leeds de Marcelo Bielsa, mas o prato forte em Terras de Sua Majestade será servido por Manchester City e Tottenham, que se defrontam a partir das 16h30 na final da Taça da Liga inglesa.

Destaque ainda para o Lyon-Lille, jogo importante na luta pelo título em França.

O ESSENCIAL DO FUTEBOL E DAS MODALIDADES NESTE DOMINGO

II LIGA

Ac. Viseu-FC Porto B, 11h15

Cova da Piedade-Oliveirense, 15h00

Arouca-Vilafranquense, 20h30

INGLATERRA

Wolves-Burnley, 12h00

Leeds-Man United, 14h00

Aston Villa-WBA, 19h00

+ Final da Taça da Liga inglesa: Manchester City-Tottenham, 16h30

ESPANHA

Huesca-Getafe, 13h00

Villarreal-Barcelona, 15h15

Celta-Osasuna, 17h30

Sevilha-Granada, 17h30

Athletic Bilbao-Atlético Madrid, 20h00

ALEMANHA

Leipzig-Estugarda, 14h30

B. Monchengladbach-Arminia Bielefeld, 17h00

ITÁLIA

Benevento-Udinese, 11h30

Fiorentina-Juventus, 14h00

Inter-Verona, 14h00

Cagliari-Roma, 17h00

Atalanta-Bolonha, 19h45

FRANÇA

Nice-Montpellier, 12h00

Lens-Nimes, 14h00

Lorient-Bordéus, 14h00

Rennes-Dijon, 14h00

Estrasburgo-Nantes, 14h00

Angers-Monaco, 16h05

Lyon-Lille, 20h00

Liga feminina, 2.ª fase, apuramento de campeão, 11.ª jornada:

Condeixa - Marítimo, 11h00

Torreense - Sporting de Braga, 16h00

Benfica - Famalicão, 16h00

Sporting - Albergaria, 16h00.

BASQUETEBOL PORTUGUÊS

Liga, play-offs, quartos de final, 2.º jogo:

FC Porto - CAB Madeira, 15H00

Imortal - Lusitânia, 17H00.

CICLISMO

Liège-Bastogne-Liège, com a participação de Rui Costa (UAE-Emirates) e João Almeida (Deceuninck - Quick Step) na Bélgica.

TÉNIS

Termina o qualifying do Millennium Estoril Open