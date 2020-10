Domingo, 25 de outubro, é dia de muito futebol. Aliás, de muito desporto. Além dos quatro jogos agendados para a liga portuguesa, os destaques vão para o final do Giro, com um contra-relógio em Milão que ainda poderá dar o quarto lugar (ou até o pódio, quem sabe) a João Almeida, e para a corrida de Fórmula Um em Portimão. 24 anos depois, aí está o Grande Circo no nosso país.



Nota ainda para as conferências de imprensa de antevisão de Jorge Jesus e Petit. O treinador do Benfica fala à comunicação social às 14 horas e o do Belenenses SAD às 12h30.



LIGA PORTUGUESA (5ª JORNADA):

Farense-Rio Ave, 15 horas

Moreirense-Marítimo, 15 horas

Famalicão-Boavista, 17h30

V. Guimarães-Sp. Braga, 20 horas



II LIGA (7ª JORNADA):

Varzim-Estoril Praia, 11h15

Oliveirense-Sporting da Covilhã, 15 horas



CICLISMO:

21ª etapa do Giro, Cernusco sul Naviglio - Milão, 15,7 km CR (a partir das 13 horas)

6ª etapa da Vuelta, Biescas - Sallent de Gállego/Aramón Formigal, 146,4 km



FÓRMULA UM:

Grande Prémio de Portimão, 13h10 (Eleven Sports 3)



MOTOCICLISMO:

MotoGP, Grande Prémio de Teruel, 12 horas



LIGA ESPANHOLA (7ª JORNADA):

Valladolid-Alavés, 11 horas

Cádiz-Villarreal, 15 horas

Getafe-Granada, 17h30

Real Sociedad-Huesca, 20 horas



LIGA ALEMÃ (5ª JORNADA):

Wolfsburgo-Arminia Bielefeld, 14h30

Werder Bremen-Hoffenheim, 17 horas



LIGA ITALIANA (5ª JORNADA):

Cagliari-Crotone, 11h30

Benevento-Nápoles, 14 horas

Parma-Spezia, 14 horas

Fiorentina-Udinese, 17 horas

Juventus-Verona, 19h45

LIGA INGLESA (6ª JORNADA):

Southampton-Everton, 14 horas

Wolverhampton-Newcastle, 16h30 (SportTV2)

Arsenal-Leicester, 19h15



LIGA FRANCESA (8ª JORNADA):

Lens-Nantes, 12 horas

Bordéus-Nimes, 14 horas

Brest-Estrasburgo, 14 horas

Metz-Saint-Étienne, 14 horas

Montpellier-Reims, 14 horas

Nice-Lille, 16 horas

Lyon-Mónaco, 20 horas