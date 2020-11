Prossegue esta quarta-feira a quarta jornada da Liga dos Campeões, e com o FC Porto em destaque: os dragões jogam em Marselha às 20h00.

Em caso de vitória, a equipa de Sérgio Conceição pode ficar mais perto do apuramento para os oitavos de final. A partida tem transmissão na TVI.

Mas há mais portugueses em ação.

Logo às 17h55, por exemplo, o Shakhtar Donetsk de Luís Castro joga na Alemanha perante o Borussia Monchengladbach. À mesma hora, o Olympiakos de Pedro Martins, José Sá, Rúben Semedo, Bruma e Rúben Vinagre, defronta o Manchester City de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias (jogo do grupo do FC Porto).

Mais tarde, às 20h00, o Atlético de Madrid e João Félix recebe o Lokomotiv de Eder, e o Liverpool de Diogo Jota joga em Anfield perante a Atalanta.

Por cá, rola também a bola.

Na Taça de Portugal, joga-se o Casa Pia-Nacional, ainda da terceira eliminatória. A partida tem início às 10h00. À tarde, realiza-se o sorteio da próxima ronda, a partir das 17h30.

Nota ainda para o Benfica: Jorge Jesus e um jogador farão a antevisão ao encontro com o Rangers, da Liga Europa, às 14h00. Às 10h30 há treino no Seixal, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Os jogos desta quarta-feira:

Liga dos Campeões, fase de Grupos, 4.ª jornada:

Grupo A:

Atlético de Madrid, Esp - Lokomotiv Moscovo, Rus, 20:00 (Eleven Sports 2)

Bayern Munique, Ale - Salzburgo, Aut, 20:00 (Eleven Sports 5)

Grupo B:

Borussia Mönchengladbach, Ale - Shakhtar Donetsk, Ucr, 17:55 (Eleven Sports 3)

Inter Milão, Ita- Real Madrid, Esp, 20:00 (Eleven Sports 3)

Grupo C:

Olympiacos, Gre - Manchester City, Ing, 17:55 (Eleven Sports 2)

Marselha, Fra - FC Porto, Por, 20:00 (TVI)

Grupo D:

Liverpool, Ing - Atalanta, Ita, 20:00 (Eleven Sports 4)

Ajax, Hol - Midtjylland, Din, 20:00 (Eleven Sports 6).

-----

Taça de Portugal, jogo em atraso da 3.ª eliminatória:

Casa Pia (II) - Nacional (I), 10:00 (Canal 11).

-----

II Liga, jogo em atraso da 9.ª jornada:

Cova da Piedade - Benfica B, 18:00 (SportTV1).

-----

Taça de Itália, 4.ª eliminatória:

Parma - Cosenza, 13:30 (SportTV1)

-----

Liga francesa, jogo em atraso da 8.ª jornada:

Lens - Nantes, 18:00 (Eleven Sports 4).