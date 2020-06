A 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol arranca este domingo no Estádio do Bessa, com o encontro entre o Boavista e o Santa Clara, a partir das 21 horas (20h nos Açores).

No estrangeiro, há mais futebol, com destaque para as decisões na Taça de Inglaterra, que vai conhecer os três semifinalistas que se juntam ao Manchester United: Sheffield United-Arsenal (13h00), Leicester-Chelsea (16h00) e Newcastle-Manchester City (18h30). Ainda em Inglaterra, mas para a Premier League, há um Watford-Southampton (12h30).

Em Espanha, o Real Madrid pode isolar-se na liderança após o empate deste sábado do Barcelona, em Vigo. Para isso, precisa de vencer na deslocação ao Espanhol (21h00). Os outros três jogos da 32.ª jornada contam com portugueses: o Betis de William Carvalho visita o Levante (13h00), o Valência de Gonçalo Guedes e Thierry Correia desloca-se ao Villarreal (16h00) e o Granada, de Rui Silva, João Costa e Domingos Duarte, recebe o Eibar de Paulo Oliveira e Rafa Soares (18h30).

Em Itália, há mais seis jogos da ronda 28 da Serie A. Prato forte para a visita da Roma de Paulo Fonseca ao Milan 816h15), mas também para o Parma, de Bruno Alves, que recebe o Inter (20h45). Pelo meio, o Hellas Verona, de Miguel Veloso, desloca-se ao Sassuolo (18h30).

Na Europa, há mais portugueses em ação, como por exemplo na Grécia, com o AEK-Olympiakos e o Aris-PAOK.