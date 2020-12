Esta segunda-feira, dia 28 de dezembro, prossegue a 11.ª jornada da Liga, com mais dois jogos: às 18h45 joga-se o Rio Ave-Marítimo, enquanto às 21h00 o Boavista recebe o Sp. Braga.

Na II Liga, Vilafranquense e Arouca medem forças às 15h00.

Em Inglaterra, prossegue também a 16.ª jornada da Premier League: o jogo de maior cartaz é às 20h00, com o vice-líder Everton, de André Gomes, a receber o Manchester City de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias.

Refira-se ainda que Sérgio Conceição fará a antevisão do jogo do FC Porto com o Vitória de Guimarães a partir das 12h30, ao passo que Jorge Jesus lança a receção do Benfica ao Portimonense às 14h00.

Os jogos com transmissão televisiva desta segunda-feira:

I Liga, 11.ª jornada:

Rio Ave - Marítimo, 18:45 (SportTV1)

Boavista - Sporting de Braga, 21:00 (SportTV1).

Liga inglesa, 16.ª jornada:

Crystal Palace - Leicester, 15:00 (SportTV2)

Chelsea - Aston Villa, 17:30 (SportTV2)

Everton - Manchester City, 20:00 (SportTV2).