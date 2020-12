Prossegue (e termina) esta terça-feira, dia 29, a 11.ª jornada da Liga, com três jogos no menu: às 18h00, o Benfica recebe o Portimonense, com o dia a fechar com a deslocação do FC Porto ao terreno do Vitória de Guimarães, às 21h00. Pelo meio, às 18h45, joga-se o Moreirense-Santa Clara.

Em Inglaterra, disputa-se também a 16.ª jornada da Premier League, com destaque para o Manchester United de Bruno Fernandes, que recebe a armada lusa do Wolverhampton a partir das 20h00.

Em Espanha também há futebol, com destaque para o Barcelona, de Trincão, que recebe o Eibar a partir das 18h15.

É também dia de clássicos nas modalidades: no basquetebol, Sporting e FC Porto defrontam-se a partir das 19h00 (transmissão na Sporting TV); mais tarde, às 21h15, Sp. Braga e Sporting disputam a final da Taça de Portugal de futsal, com transmissão no Canal11.

OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA:

I Liga, 11.ª jornada:

Benfica - Portimonense, 18:00 (BTV)

Moreirense - Santa Clara, 18:45 (SportTV1)

Vitória de Guimarães - FC Porto, 21:00 (SportTV1).

II Liga, 13.ª jornada:

Oliveirense - Cova da Piedade, 15:00

Vizela - Varzim, 17:00 (Canal11).

Liga inglesa, 16.ª jornada:

Brighton - Arsenal, 18:00 (SportTV2)

Burnley - Sheffield United, 18:00 (SportTV3)

Southampton - West Ham, 18:00 (SportTV4)

West Bromwich - Leeds United, 18:00

Manchester United - Wolverhampton, 20:00 (SportTV2).

Liga espanhola, 16.ª jornada:

Sevilha - Villarreal, 16:00 (Eleven Sports 1)

FC Barcelona - Eibar, 18:15 (Eleven Sports 1)

Cádiz - Valladolid, 20:30 (Eleven Sports 1)

Levante - Betis, 20:30 (Eleven Sports 2).