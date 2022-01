A jornada 20 da Liga arranca neste domingo após as emoções da final da Taça da Liga entre Benfica e Sporting.

Em dia de eleições, joga-se o futuro do país e também do campeonato. Há quatro jogos, cada um com lutas distintas, com destaque para o do líder FC Porto com um Marítimo em crescendo a partir das 20h30.

Mas há mais: há quartos de final da CAN, jogos de capital importância na América do Norte com vista ao apuramento para o Mundial 2022 e II Liga.

Nas modalidades, Suécia e Espanha discutem (17h00) quem será o novo campeão europeu de andebol e Daniil Medvedev é tudo o que separa Rafael Nadal do recorde de vitórias em torneios do Grand Slam: começou às 08h30, por isso talvez ainda vá a tempo.

I Liga, 20.ª jornada:

Vizela - Vitória de Guimarães, 15:30 (SportTV1)

Portimonense - Tondela, 15:30 (SportTV2)

Sporting de Braga - Moreirense, 18:00 (SportTV2)

FC Porto - Marítimo, 20:30 (SportTV1).

Fase de qualificação do Mundial do Qatar 2022, zona CONCACAF, ronda final, 11.ª jornada

Canadá - EUA, 20:05

México - Costa Rica, 23:00

Panamá - Jamaica, 23:05

Honduras - El Salvador, 00:05

Prossegue Taça das Nações Africanas (CAN), nos Camarões

Quartos de final:

Jogo 11: Egito - Marrocos, 16:00

Jogo 12: Senegal - Guiné Equatorial, 19:00.

II Liga, 20.ª jornada

Nacional - FC Porto B, 11:00 (SportTV1)

Mafra - Académico de Viseu, 11:00

Rio Ave - Varzim, 12:45 (SportTV2)

Desportivo de Chaves - Feirense, 14:00 (SportTV+)

Sporting da Covilhã - Vilafranquense, 15:30

Académica - Leixões, 17:30 (Canal 11).