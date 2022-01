Prepare-se! Esta segunda-feira promete não só em Portugal, mas um pouco por toda a Europa com o fecho do mercado de transferências de inverno.

Por cá, esperam-se ainda notícias de FC Porto, Sporting e Benfica e se quiser manter-se atualizado já sabe! Ative as notificações do Maisfutebol.

Mas não é só nos escritórios que se joga. Sempre mais importante do que isso, é o jogo dentro das quatro linhas. A 20.ª jornada da Liga, que se prolonga até quarta-feira, prossegue nesta segunda-feira com mais dois jogos. Às 19h00, Estoril e Paços de Ferreira defrontam-se no António Coimbra da Mota e a partir das 21h15 há duelo entre Famalicão e Arouca, duas equipas que lutam nesta altura pela permanência.

No futsal, o campeão europeu e do mundo (Portugal, claro está!) joga com a Finlândia a passagem às meias-finais do Europeu: é às 16h00 e conte connosco para lhe contar tudo.

O essencial para esta segunda-feira:

I Liga, 20.ª jornada:

Estoril Praia - Paços de Ferreira, 19:00 (SportTV2)

Famalicão - Arouca, 21:15 (SportTV1).

II Liga, 20.ª jornada:

Casa Pia - Penafiel, 17:00 (SportTV1).

Taça de França, oitavos de final:

Paris Saint-Germain - Nice, 20:15.

Campeonato da Europa de Futsal nos Países Baixos 2022

Quartos de final

Portugal-Finlândia, 16:00

Espanha-Eslováquia, 19:00