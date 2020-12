Esta quinta-feira é o último de 2020, mas ainda há futebol para ver – pouco, mas há.

Dos principais campeonatos europeus, a bola rola apenas em Espanha, com dois jogos: às 13h00, há dérbi do País Basco, com o Ath Bilbao a receber a Real Sociedad; às 15h15, o Alavés, de Tomás Tavares e Battaglia, joga no terreno do Osasuna.

Liga espanhola, 16.ª jornada:

Athletic Bilbau - Real Sociedad, 13:00 (Eleven Sports 1)

Osasuna - Alavés, 15:15 (Eleven Sports 1).