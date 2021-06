A contagem decrescente para o Euro 2020, mas enquanto uma das maiores competições de futebol do Mundo não arranca as seleções fazem tudo para limar arestas.

Nesta sexta-feira, Portugal defronta a Espanha em Madrid a partir das 18h30, naquele que será o primeiro de dois jogos dos comandados de Fernando Santos antes do início da defesa do título conquistado em 2016.

Mas não há apenas particulares de seleções agendados para esta sexta-feira: ao final da noite (ou até de madrugada) há partidas referentes à fase de qualificação para o Mundial na América do Norte e do Sul, com destaque para o duelo entre Brasil e Equador à 01h30, hora de Portugal continental.

A Seleção Nacional feminina joga com Chipre (16h00, Canal 11) no âmbito da pré-qualificação para o Campeonato da Europa de 2022.

Nos desportos motorizados, arrancam os treinos livres do GP do Azerbaijão em Fórmula 1 e também do GP da Catalunha em MotoGP, onde estará Miguel Oliveira, que no fim de semana passado obteve a melhor classificação da época, ao terminar no segundo lugar em Itália na sexta corrida do Mundial.

No ténis prossegue o Roland Garros, no ciclismo a emblemática Critérium du Dauphiné e os playoffs da NBA seguem a todo o vapor.

Jogos particulares de seleções:

Espanha - Portugal, 18:30 (RTP1).

Macedónia - Cazaquistão, 17:00

Letónia - Lituânia, 17:00

Malta - Kosovo, 17:00

Finlândia - Estónia, 17:00

Hungria - Chipre, 19:00 (SportTV3)

Eslovénia - Gibraltar, 19:45

Ilhas Faroé - Islândia, 19:45

Itália - República Checa, 19:45 (SportTV2)

Nigéria - Camarões, 20:30

Guiné (Conacri) - Togo, 00:00 (dia 05 em Lisboa)

Níger - Gâmbia, 01:00 (dia 05 em Lisboa)

Tunísia - RD Congo, 01:00 (dia 05 em Lisboa).