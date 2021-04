Prepara-se para um dos sábados mais intensos no campeonato português, com a realização de cinco jogos em três horários distintos, prometendo emoções fortes. Depois, terá ainda muito futebol lá por fora, para além de poder continuar a acompanhar os Campeonatos Europeus de Judo, os treinos livres do Moto GP em Portugal ou a qualificação do Grande Prémio de Itália em Fórmula 1.

As maiores atenções, de qualquer forma, deverão estar centradas na 27.º jornada da Liga portuguesa, que continua neste sábado com dois jogos às 15h30 (Moreirense-Tondela e V. Guimarães-Santa Clara), outros dois às 18h00 (Belenenses-Marítimo e Benfica-Gil Vicente) e um Rio Ave-Sp. Braga para terminar o dia, já às 20h30.

A essa hora (20h30), arranca igualmente a final da Taça do Rei de Espanha, no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha. At. Bilbao e Barcelona vão disputar o troféu.

Em Inglaterra, o dia será dividido entre a Taça de Inglaterra, com o Manchester City a enfrentar o Chelsea (15h30) para as meias-finais, e dois jogos para o campeonato, destacando-se a receção do Wolverhampton de Nuno Espírito Santo ao Sheffield United.

Os principais jogos que pode ver este sábado:

I Liga (27.ª jornada):

Moreirense-Tondela, 15:30 (SportTV5)

V. Guimarães-Santa Clara, 15:30 (SportTV1)

Belenenses-Marítimo, 18:00 (SportTV1)

Benfica-Gil Vicente, 18:00 (BTV)

Rio Ave-Sp. 20:30 (SportTV1)



Taça do Rei de Espanha (final):

At. Bilbau-Barcelona, 20:30 (SportTV3)



Liga inglesa (32.ª jornada):

Newcastle-West Ham, 12:30 (SportTV3)

Wolverhampton-Sheffield United, 20:15 (SportTV3)



Taça de Inglaterra (meias-finais):

Chelsea-Manchester City, 17:30 (SportTV3)



Liga alemã (29.ª jornada):

Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt, 14:30 (Eleven Sports 2)

Wolfsburgo-Bayern Munique, 14:30 (Eleven Sports 1)

Friburgo-Schalke 04, 14:30 (Eleven Sports 4)

Union Berlim-Estugarda, 14:30

Augsburgo-Arminia Bielefeld, 14:30

Bayer Leverkusen-Colónia, 17:30 (Eleven Sports 1)



Liga italiana (31.ª jornada):

Crotone-Udinese, 14:00

Sampdoria-Verona, 14:00

Sassuolo-Fiorentina, 17:00 (SportTV4)

Cagliari-Parma, 19:45



Liga francesa (33.ª jornada):

Angers-Rennes, 11:45 (Eleven Sports 1)

Marselha-Lorient, 16:00 (Eleven Sports 5)