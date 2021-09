As grandes emoções do fim de semana já passaram mas ainda há dois jogos da 5.ª jornada da Liga 2021/22 para acompanhar esta segunda-feira.

Marítimo - Arouca, 19:00 (SportTV2)

Tondela - Estoril Praia, 21:15 (SportTV1)

Entre outros aspetos importantes, o Marítimo vai jogar no Estádio da Madeira, do rival Nacional, e o Estoril pode isolar-se na segunda posição da tabela classificativa, ultrapassando Sporting e FC Porto em caso de vitória.

O final da jornada da Liga mistura-se com o aquecimento para o arranque da fase de grupos da Champions League.

A partir das 13h00, Jorge Jesus e um jogador do Benfica farão a antevisão do duelo com o Dínamo de Kiev.

Tem ainda alguns jogos da II Liga, da Liga inglesa, da Liga espanhola e da Liga italiana para acompanhar na segunda-feira à noite. Não há dias de folga no mundo do futebol.