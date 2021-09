Depois das emoções fortes da Champions League na terça e na quarta-feira, é a vez da Liga Europa e da Liga Conferência entrarem em cena com a realização das primeiras jornadas da fase de grupos.

Após a derrota do Spartak de Rui Vitória na receção ao Legia, em jogo antecipado para esta quarta-feira, há mais 15 (!) duelos da Liga Europa para acompanhar, em dois horários distintos: 17h45 e 20h00.

O natural destaque vai para o Sp. Braga, o representante português na prova, que joga no reduto do Estrela Vermelha para o Grupo F, a partir das 17h45.

Liga Europa, fase de grupos, 1.ª jornada (horas de Lisboa):

Grupo A:

Brøndby Din - Sparta Praga, Rep, 20:00

Rangers, Esc - Lyon, Fra, 20:00 (SportTV4)

Grupo B:

Mónaco, Fra - Sturm Graz, Aut, 20:00 (SportTV6)

PSV Eindhoven, Hol - Real Sociedad, Esp, 20:00 (SportTV5)

Grupo C:

Leicester, Ing - Nápoles, Ita, 20:00 (SportTV2)

Grupo D:

Olympiacos, Gre - Antuérpia, Bel, 20:00 (Canal 11)

Eintracht Frankfurt, Ale - Fenerbahçe, Tur, 20:00 (SportTV3)

Grupo E:

Galatasaray, Tur - Lazio, Ita, 17:45 (SportTV3)

Lokomotiv Moscovo, Rus - Marselha, Fra, 17:45 (SportTV5)

Grupo F:

Estrela Vermelha, Ser - Sporting de Braga, Por, 17:45 (SIC)

Midtjylland, Din - Ludogorets, Bul, 17:45 (SportTV6)

Grupo G:

Real Betis, Esp - Celtic, Esc, 17:45 (SportTV4)

Bayer Leverkusen, Ale - Ferencváros, Hun, 17:45

Grupo H:

Rapid Viena, Aut - Racing Genk, Bel, 17:45

Dínamo Zagreb, Cro - West Ham, Ing, 17:45

Na Liga Conferência, a terceira competição do futebol europeu, referência para os jogos com treinadores portugueses: José Mourinho no AS Roma-CSKA Sofia (20h00) e Nuno Espírito Santo no Rennes-Tottenham (17h45).

Nesta quinta-feira, pode ainda acompanhar o segundo jogo de Portugal no Campeonato do Mundo de futsal, frente às Ilhas Salomão (18h00).