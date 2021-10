A festa da Taça de Portugal continua este domingo, com jogos de Norte a Sul do país, e o Maisfutebol vai estar nos estádios dos jogos com equipas da Liga para lhe dar toda a informação, minuto a minuto.

As emoções começam bem cedo, a partir das 11h00, na Póvoa de Varzim e terminam já perto das 22 horas, relativamente perto, em Vila do Conde.

Lá por fora, destaque jogos como o Bayer Leverkusen-Bayern Munique (próximo adversário do Benfica na Chmapions), o Valência-Barcelona em Espanha ou o Juventus-AS Roma de Mourinho em Itália.

Os jogos que pode ver este domingo:

Taça de Portugal, 3.ª eliminatória

Varzim (II) – Marítimo (I), 11:00 (Canal 11)

Vitória de Setúbal (L3) – Vizela (I), 14:00 (Canal 11)

Felgueiras (L3) – Estoril Praia (I), 15:00

Condeixa (CP) – Gil Vicente (I), 15:00

Águias do Moradal (D) – Paços de Ferreira (I), 15:00

Leça (CP) - Arouca (I), 15:00

Moitense (D) – Sporting de Braga (I), 15:00 (SportTV1)

Benfica Castelo Branco (CP) - Penafiel (II), 15:00

Feirense (II) - Nacional (II), 15:00

Cinfães (D) - Farense (II), 15:00

Alverca (L3) - Anadia (L3), 15:00

Mafra (II) - União 1919 (CP), 15:00

Castro Daire (CP) - Olhanense (CP), 15:00

Serpa (CP) - Sporting da Covilhã (II), 15:00

Torreense (L3) - Fafe (L3), 15:00

UD Oliveirense (L3) – Portimonense (I), 17:00 (Canal 11)

Rio Ave (II) – Boavista (I), 20:00 (Canal 11).

Liga espanhola, 9.ª jornada

Rayo Vallecano - Elche, 13:00 (Eleven 2)

Celta de Vigo - Sevilha, 15:15 (Eleven 2)

Villarreal - Osasuna, 17:30 (Eleven 2)

FC Barcelona - Valência, 20:00 (Eleven 1).

Liga italiana, 8.ª jornada

Cagliari - Sampdoria, 11:30 (SportTV3)

Empoli - Atalanta, 14:00 (SportTV3)

Génova - Sassuolo, 14:00

Udinese - Bolonha, 14:00

Nápoles - Torino, 17:00 (SportTV3)

Juventus - Roma, 19:45 (SportTV1)

Liga alemã, 8.ª jornada

Bayer Leverkusen - Bayern Munique, 14:30 (Eleven 1)

Augsburgo - Bielefeld, 16:30 (Eleven 1)



Liga inglesa, 8.ª jornada

Everton - West Ham, 14:00 (SportTV2)

Newcastle - Tottenham, 16:30 (SportTV2)

Liga francesa, 10.ª jornada

Troyes - Nice, 12:00 (Eleven 1)

Bordéus - Nantes, 14:00 (Eleven 3)

Brest - Reims, 14:00 (Eleven 4)

Metz - Rennes, 14:00 (Eleven 4)

Estrasburgo - Saint-Étienne, 14:00 (Eleven 5)

Montpellier - Lens, 16:00 (Eleven 3)

Marselha - Lorient, 19:45 (Eleven 4).