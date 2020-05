As atenções estão esta terça-feira centradas na Alemanha, onde se vão jogar os primeiros quatro jogos da 28 ª jornada da Bundesliga. Uma jornada especial, já que coloca frente a frente o primeiro e segundo classificados: o Borussia Dortmund recebe o Bayern Munique, numa altura em que as duas equipas estão separadas por quatro pontos. O Dortmund, de Raphael Guerreiro, está obrigado a ganhar, sendo que um triunfo da equipa de Munique se traduzirá numa vantagem de sete pontos, quando ficam apenas dezoito para jogar: ou seja, este pode ser o jogo do título para o Bayern.

Assuntos que vão ser notícia hoje:

- Borussia Dortmund - Bayern Munique, 17:30 (Eleven Sports 1)

- Bayer Leverkusen - Wolfsburgo, 19:30 (Eleven Sports 2)

- Eintracht Frankfurt - Freiburgo, 19:30 (Eleven Sports 1)

- Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach, 19:30 (Eleven Sports 3)

- Sorteio do Euromilhões, 20 horas (TVI)