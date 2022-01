Findada a 18.ª jornada da Liga, o futebol não para.



Desde logo, a CAN prossegue com a última jornada do grupo B e C. Mas há ainda dois jogos da II Liga para acompanhar.



Por essa Europa fora há ainda muitos jogos para assistir. O Chelsea joga em casa do Brighton e tenta encurtar, provisoriamente, a desvantagem para Manchester City e Liverpool enquanto na Alemanha é noite de Taça com destaque para a visita do Dortmund a casa do St. Pauli.



Em Itália é igualmente tarde/noite de Taça com dois jogos: Lazio-Udinese e Juventus-Sampdoria. Nota ainda para o arranque da 21.ª jornada da Liga espanhola.



Em Budapeste, na Hungria, Portugal joga a continuidade no Europeu de andebol. Para isso, os portugueses têm de bater os Países Baixos pelo menos por dois golos e esperar que a Islândia ganhe à Hungria.



O que há para seguir esta terça-feira:

II Liga, 18.ª jornada:

Mafra - Estrela da Amadora, 18:00

Sporting da Covilhã - Feirense, 20:15 (SportTV1).

____________________________________________________________

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 2.ª fase, apuramento de campeão, 2.ª jornada:

Rio Ave - Benfica, 14:00

Leixões - Estoril Praia, 18:00.

____________________________________________________________

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 2.ª fase, apuramento para a Taça Revelação, 4.ª jornada:

Marítimo - Famalicão, 11:00

Vitória de Guimarães - Belenenses SAD, 14:00

Académica - Vizela, 17:00

Farense - Sporting, 18:00.

____________________________________________________________

Liga inglesa, jogo antecipado da 24.ª jornada:

Brighton - Chelsea, 20:00 (SportTV2).

Liga inglesa, jogo em atraso da 17.ª jornada:

Burnley - Watford, 19:30 (SportTV4).

____________________________________________________________

Liga espanhola, 21.ª jornada:

Betis - Alavés, 19:00 (Eleven 1)

Cádiz - Espanyol, 20:30 (Eleven 2).

____________________________________________________________

Taça da Alemanha, 16-avos de final:

Colónia - Hamburgo, 17:30 (SportTV1)

St. Pauli - Borussia Dortmund, 19:45 (SportTV3)

Bochum - Mainz, 19:45.

____________________________________________________________

Taça de Itália, oitavos de final:

Lazio - Udinese, 16:30

Juventus - Sampdoria, 20:00.

____________________________________________________________

Prossegue Taça das Nações Africanas (CAN), fase de grupos, 3.ª jornada, nos Camarões

Grupo B:

Malaui - Senegal, 16:00

Zimbabué - Guiné-Conacri, 16:00

Grupo C:

Gabão - Marrocos, 19:00

Gana - Comores, 19:00.

____________________________________________________________

Andebol

Prossegue Campeonato da Europa seniores masculinos, com a participação da seleção portuguesa, na Hungria e na Eslováquia, até 30.

Fase de grupos, 3.ª jornada:

Grupo B (em Budapeste):

Islândia - Hungria, 18:00 locais (17:00 em Lisboa)

Países Baixos - Portugal, 20:30 locais (19:30 em Lisboa, RTP2)