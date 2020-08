FC Porto e Benfica decidem, este sábado, no Estádio Cidade de Coimbra, a Taça de Portugal, na final que conclui a época futebolística nacional de 2019/2020. O duelo entre dragões e águias tem início às 20h45.

Final acontece também na Taça de Inglaterra, entre Arsenal e Chelsea, que decidem o título da competição a partir das 17h30, em Wembley. Um troféu que tem o português Cédric Soares, do lado do Arsenal, na disputa.

Em Itália, grandes decisões na luta pelo segundo lugar e Cristiano Ronaldo contra Paulo Fonseca. A já campeã Juventus recebe a Roma, que já garantiu o quinto lugar e a qualificação para a fase de grupos da Liga Europa. Contudo, o jogo que promete centrar atenções é o Atalanta-Inter. A equipa de Bergamo está no terceiro lugar, com 78 pontos, menos um que os de Milão, que tem 79 e é vice-líder. A luta pelo segundo lugar tem ainda a Lazio à espreita, na visita a Nápoles. A equipa celeste tem os mesmos 78 pontos da Atalanta, no quarto lugar. Tem de vencer e torcer por uma igualdade no outro duelo.

Itália – Serie A, 38.ª jornada:

Brescia-Sampdoria (17h00)

Milan-Cagliari (19h45)

Atalanta-Inter (19h45)

Juventus-Roma (19h45)

Nápoles-Lazio (19h45)

Há ainda mais duas finais de Taça, com portugueses em ação, na Bélgica e na Croácia. Em solo belga, o Antuérpia, de Aurélio Buta e Ivo Rodrigues, defronta o Club Brugge a partir das 19h30, em Bruxelas. A Taça croata vai ser decidida à mesma hora, entre o Rijeka de João Escoval e o Lokomotiv Zagreb.

Na Ásia, há mais portugueses em ação, já de manhã. No Japão, o Vegalta, de Alexandre Guedes, recebe o Yokohama Marinos (10h00), na oitava jornada da I Liga. Na China, o Wuhan Zall de Daniel Carriço visita o Beijing Guoan (11h00), para a segunda jornada. Na Coreia do Sul, o Jeonbuk, treinado por José Morais, recebe o Pohang para a 14.ª jornada (11h00).

Na Escócia, arranca o campeonato de 2020/2021, com quatro jogos este sábado: Aberdeen-Rangers às 12h30 e, às 15 horas, o Dundee United-St. Johnstone, Hibernian-Kilmarnock e St. Mirren-Livingston. Na Sérvia, o campeonato também já arrancou na sexta-feira e, este sábado, o Estrela Vermelha de Tomané recebe o Novi Pazar (16h30) na primeira ronda.

Há, ainda, vários jogos particulares de pré-época na Europa, como o Eintracht Frankfurt-Mónaco ou o St. Étienne-Bordéus, ambos às 17 horas.