Os clubes portugueses continuam os testes de pré-época. Este domingo o Benfica defronta o Bournemouth, às 19h00, numa partida aberta à imprensa e com transmissão televisiva, o que permitirá ver um pouco do trabalho do novo técnico Jorge Jesus.



Uma hora e meia depois, o Sporting realiza novo ensaio de pré-temporada no Algarve desta feita ante o Belenenses. Tal como no encontro dos encarnados, o Maisfutebol vai estar no estádio para lhe contar tudo sobre a partida.



Numa fase mais avançada está a Ligue 1. Este domingo há mais dois jogos da segunda ronda e com vários portugueses em ação. A primeira equipa a entrar em campo é o Lille de Renato Sanches, Xeka, Fonte e Djaló em casa do Reims (12h00). Duas horas mais tarde, o Mónaco onde alinha Gelson Martins defronta o Metz fora de portas e AVB faz a estreia na edição 2010/21 do campeonato gaulês em casa do Brest (20h00).



Há ainda a segunda etapa do Tour.