Esta terça-feira o futebol europeu prossegue com os jogos da terceira eliminatória da Liga dos Campeões com destaque para o Benfica. As águias jogam em Salónica o apuramento para o play-off da Champions frente ao PAOK, em Salónica (19h00).



Além dos encarnados, Dínamo de Kiev-AZ Alkmaar e Gent-Rapid Viena são os outros duelos desta terça-feira.



Há ainda um Montpellier-Lyon às 20h00, jogo em atraso da primeira jornada da Ligue 1. Por sua vez, em Inglaterra inicia-se a Taça da Liga com a participação de emblemas como Newcastle, West Ham, Crystal Palace e Aston Villa.



Nota ainda para vários jogos da Liga Revelação.



No que ao ténis diz respeito, João Sousa foi repescado para o quadro principal do Masters1000 de Roma e entra em court ante o australiano John Millman, às 10h00.



Por último, lembre-se que os Boston Celtics e os Miami Heat jogam o primeiro jogo da final da conferência Este (23h30).





Liga Campeões:



Dínamo de Kiev-AZ Alkmaar, 18h00

PAOK-Benfica, 19h00

Gent-Rapid Viena, 19h30



França:



Montpellier-Lyon, 20h00



Taça da Liga inglesa, 2.ª eliminatória:



Newcastle - Blackburn, 19h30

West Ham - Charlton Athletic, 19h30

Bournemouth - Crystal Palace, 19h45

Burton Albion - Aston Villa, 19h45



Taça da Alemanha:



Düren - Bayern Munique, 19h45



Liga Revelação



Zona Norte:



Boavista - Sporting de Braga, 17h00

Famalicão - Vitória de Guimarães, 17h00

Leixões - Rio Ave, 17h00