Os jogos do Benfica, no Estádio do Bessa, frente ao Boavista, e do Sp. Braga em casa com o Famalicão são os pontos altos desportivos desta segunda-feira, sendo que em disputa vão estar o regresso à liderança da Liga, no caso dos encarnados, e a subida ao pódio, no caso dos arsenalistas.

Veja tudo o que vai ser notícia:

- Liga Portuguesa:

.Sporting de Braga - Famalicão, 18:45 (SportTV2)

.Boavista - Benfica, 21:00 (SportTV1).

- Conferência de imprensa de Sérgio Conceição e de um jogador, de antevisão ao jogo do FC Porto com o Marselha, para a Liga dos Campeões, às 12:30

- Conferência de imprensa de André Villas-Boas e de um jogador, de antevisão ao jogo do Marselha no Estádio do Dragão, para a Liga dos Campeões, às 17:15

- Liga italiana:

.Génova - Torino, 16:00

.Verona - Benevento, 19:45 (SportTV5)

- Liga alemã:

.Hoffenheim - Union Berlim, 19:30 (Eleven Sports 2)

- Liga espanhola:

.Villarreal - Valladolid, 20:00 (Eleven Sports 1)

- Liga inglesa:

.Fulham - West Bromwich, 17:30 (SportTV1)

.Leeds United - Leicester, 20:00 (SportTV3)

- Audiência do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) para confirmar, ou não, a exclusão de quatro anos da Rússia de todas as competições internacionais, decretada em finais do ano passado pela Agência Mundial Antidopagem (AMA), em Lausana, na Suíça