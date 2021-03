Todos os olhos concentrados em Braga este domingo a partir das 20h00. Depois das vitórias do Sporting e do FC Porto, Sp. Braga e Benfica vão procurar seguir no topo, mas um dos dois ou mesmo os dois estão condenados a deixar pontos na Pedreira. É o grande jogo da 24.ª jornada que este domingo conta com mais três jogos.

A equipa de Carlos Carvalhal perdeu o segundo lugar na última ronda e agora tem o terceiro lugar em risco diante de um Benfica que vem em plena recuperação, com um registo de quatro triunfos consecutivos, com nove golos marcados e nenhum sofrido.

Por outro lado, os minhotos têm a oportunidade de destacarem-se no pódio e deixarem o Benfica a cinco pontos, numa época em que, como se sabe, o terceiro lugar dá acesso à fase preliminar da apetecida Liga dos Campeões. Temos, portanto, todos os ingredientes reunidos para um grande jogo de futebol que, como também sabe, poderá acompanhar aqui no Maisfutebol, com todos os detalhes ao minuto.

Além do grande jogo na Pedreira, este domingo a bola também vai rolar em Vila do Conde, com o Rio Ave a receber o Belenenses (15h00), no Funchal, onde o Marítimo vai defrontar o Famalicão (17h30) e no Porto, com o Farense a visitar o Boavista (17h30).

Muitos jogos lá por fora também. Começamos por Espanha, onde o Atlético Madrid de João Félix vai receber o Alavés, enquanto o Barcelona de Trincão visita o Anoeta. Em Itália, Cristiano Ronaldo terá a oportunidade de continuar a marcar golos na receção da Juventus ao Benevento, numa ronda em que a Roma de Paulo Fonseca recebe o Nápoles de Mário Rio.

Em França também há jogo grande, com o Lyon a receber o Paris Saint-Germain, uma oportunidade para os portugueses do Lille, que recebem o Nimes, reforçarem a liderança.

Uma referência ainda para a Taça de Inglaterra, com os últimos jogos dos quartos de final. Depois de Soutahmpton e Manchester City terem garantido a presença nas meias-finais, este domingo ficam definidas as outras duas vagas, com o Chelsea, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, a receber o Sheffield United e o Leicester de Ricardo Pereira a visitar o Manchester United de Bruno Fernandes.

Os jogos que pode ver este domingo

I Liga (24.ª jornada):

Rio Ave - Belenenses SAD, 15:00 (SportTV1)

Marítimo - Famalicão, 17:30 (SportTV1)

Boavista - Farense, 17:30 (SportTV4)

Sporting de Braga - Benfica, 20:00 (SportTV1).

II Liga (25.ª jornada):

Oliveirense - Académica, 11:15 (SportTV1)

Vizela - Arouca, 14:00 (SportTV+)

FC Porto B - Sporting da Covilhã, 15:00 (Porto Canal)

Benfica B - Leixões, 16:00 (BTV).

Campeonato de Portugal (jogos em atraso):

Vitória Sernache - Benfica Castelo Branco, 15:00.

Louletano - Juventude de Évora, 15:00.

Marítimo B - Coimbrões, 15:00.

Liga espanhola (28.ª jornada):

Getafe - Elche, 13:00 (Eleven Sports 1)

Valência - Granada, 15:15 (Eleven Sports 1)

Villarreal - Cádiz, 15:15 (Eleven Sports 3)

Atlético de Madrid - Alavés, 17:30 (Eleven Sports 1)

Real Sociedad - FC Barcelona, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga italiana (28.ª jornada):

Verona - Atalanta, 11:30 (SportTV3)

Juventus - Benevento, 14:00 (SportTV3)

Sampdoria - Torino, 14:00

Udinese - Lazio, 14:00

Fiorentina - AC Milan, 17:00 (SportTV3)

Roma - Nápoles, 19:45 (SportTV4).

Liga alemã (26.ª jornada):

Hoffenheim - Mainz, 12:30 (Eleven Sports 2)

Hertha Berlim - Bayer Leverkusen, 14:30 (Eleven Sports 2)

Friburgo - Augsburgo, 17:00 (Eleven Sports 2).

Liga francesa (30.ª jornada):

Estrasburgo - Lens, 12:00 (Eleven Sports 5)

Brest - Angers, 14:00

Dijon - Reims, 14:00

Montpellier - Bordéus, 14:00 (Eleven Sports 5)

Nantes - Lorient, 14:00

Lille - Nimes, 16:05 (Eleven Sports 6)

Lyon - Paris Saint-Germain, 20:00 (Eleven Sports 2).

Liga inglesa:

West Ham - Arsenal, 15:00 (SportTV4).

Aston Villa - Tottenham, 19:30 (SportTV2).

Taça de Inglaterra (quartos de final):

Chelsea - Sheffield United, 13:30 (SportTV2)

Leicester - Manchester United, 17:00 (SportTV2).