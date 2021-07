Hoje é sábado, véspera de domingo e véspera da final do Campeonato da Europa e da final da Copa América, mas os olhos vão estar, mais uma vez, concentrados na crise do Benfica ao longo do dia.

No âmbito da detenção do ex-presidente do Benfica, já foram ouvidos José António dos Santos, Tiago Vieira e Bruno Macedo, mas o interrogatório a Luís Filipe Vieira ficou adiado para este sábado, dia em que também deverão ser divulgadas as medidas de coação, que podem ir até a prisão preventiva.

Benfica à parte, este sábado também é o dia em que a Missão Portuguesa aos Jogos Olímpicos, comandada por Marco Alves, parte rumo ao Japão, com quase uma centena de atletas qualificados. A delegação portuguesa parte por volta do meio-dia para os jogos que começam a 23 de julho e que se prolongam até 8 de agosto.

Este sábado, as equipas portuguesas também prosseguem os respetivos estágios de pré-temporada e estão previstos mais alguns jogos de preparação, com destaque para o «teste» do Benfica de Jorge Jesus, no Seixal, frente ao Farense.

Também será o dia em que os selecionadores Gareth Southgate (Inglaterra) e Roberto Mancini (Itália) vão fazer, em conferência de imprensa, a antevisão da aguardada final do Euro2020, marcada para as 20h00 de domingo para o Estádio de Wembley.

Quanto à final Copa América, entre Brasil e Argentina, no Estádio Maracanã, também já será no domingo, mas muito pouco tempo depois do sábado acabar, do ponto de vista dos portugueses, uma vez que a bola começa a rolar por volta da uma da manhã.

Os jogos deste sábado:

Pré-temporada:

Sporting de Braga - Moreirense, 10:00.

Arouca - Académica, 10:00.

Santa Clara-Gil Vicente

Benfica - Farense, 18:00

Portimonense - Sporting da Covilhã, 18:00.

Copa América (final):

Brasil - Argentina, 1:00 (dia 11 em Lisboa, SportTV2)