Vai dizer que não tinha saudades? Se gosta do melhor futebol do Mundo, tinha pois!

Nesta terça-feira arranca a fase de grupos da Liga dos Campeões. Oito jogos entre 16 equipas do Grupo E, F, G e H, com destaque para a entrada em cena do Benfica, que teve de fazer pela vida para estar entre os 32 melhores emblemas europeus.

Os encarnados jogam fora com o Dínamo Kiev a partir das 20h00, mas há muitos mais motivos de interesse, a começar pela visita do Manchester United de Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot ao reduto dos suíços do Young Boys.

Por cá, Sporting e FC Porto continuam a preparar a estreia (quarta-feira) frente a Ajax e Atlético Madrid, respetivamente. Ruben Amorim e Sérgio Conceição farão as habituais conferências de imprensa de antevisão (que o Maisfutebol vai acompanhar) e poderão esclarecer eventuais dúvidas.

O ESSENCIAL DA AGENDA DESPORTIVA PARA ESTA TERÇA-FEIRA

Liga dos Campeões, fase de grupos, 1.ª jornada:

Grupo E:

Dínamo Kiev, Ucr - Benfica, Por, 20:00 (Eleven 1)

FC Barcelona, Esp - Bayern Munique, Ale, 20:00 (Eleven 2)

Grupo F:

Young Boys, Sui - Manchester United, Ing, 17:45 (Eleven 2)

Villarreal, Esp - Atalanta, Ita, 20:00 (Eleven 6)

Grupo G:

Sevilha, Esp - Salzburgo, Aut, 17:45 (Eleven 3)

Lille, Fra - Wolfsburgo, Ale, 20:00 (Eleven 5)

Grupo H:

Malmo, Sue - Juventus, Ita, 20:00 (Eleven 4)

Chelsea, Ing - Zenit, Rus, 20:00 (Eleven 3).

Treino do Sporting, na Academia de Alcochete, às 10h00 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social). Conferência de imprensa do treinador, Rúben Amorim, e um jogador, de antevisão do jogo com o Ajax para a Liga dos Campeões, no Estádio José Alvalade, às 18h30.

Treino do FC Porto, no Centro de Treinos PortoGaia, às 10h30 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social), seguido de conferência de imprensa do treinador, Sérgio Conceição, e um jogador, de antevisão do jogo com Atlético de Madrid para a Liga dos Campeões, às 12h30.

Youth League, fase de grupos, 1.ª jornada:

Grupo E:

Dínamo Kiev, Ucr - Benfica, Por, 14:00.

Campeonato do Mundo de Futsal na Lituânia Lituânia:

Grupo E:

Paraguai - Espanha, 18:00

Angola - Japão, 20:00

Grupo F:

Sérvia - Irão, 18:00

Argentina - EUA, 20:00.