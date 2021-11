Esta sexta-feira apresenta-se mais um candidato ao triunfo na Taça de Portugal. O Benfica entra em campo às 20.45 horas, frente ao P. Ferreira, no Estádio da Luz.

Antes disso, porém, há dois jogos da quarta eliminatória para abrir o apetite. O Casa Pia recebe o Farense, num confronto entre equipas da II Liga, e o Portimonense joga em Penafiel.

Também nas contas da Taça de Portugal, é necessário estar atento ao que vai dizer Sérgio Conceição em conferência de imprensa marcada para as 12 horas, no Olival, de projeção do jogo com o Feirense, agendado para o sábado.

Num dia grande para Portugal, vale a pena lembrar que esta sexta-feira se vai decidir quem vai à final do Europeu de hóquei em patins, que decorre em Paredes. Portugal defronta a frágil Andorra e tem de ganhar, mas precisa também de perceber o que acontece pouco antes, no França-Espanha.

Agenda do dia

Taça de Portugal:

Casa Pia (II) - Farense (II), 16:00 (Canal 11)

Penafiel (II) - Portimonense (I), 18:45 (Canal 11)

Benfica (I) - Paços de Ferreira (I), 20:45 (TVI)

Liga alemã:

Augsburgo - Bayern Munique, 19:30 (Eleven1)

Liga francesa:

Mónaco - Lille, 20:00 (Eleven2)

Liga espanhola:

Levante - Athletic Bilbau, 20:00 (Eleven3).

Europeu de hóquei em patins:

Itália - Alemanha, 15:30

França - Espanha, 18:30

Portugal - Andorra, 21:45 (RTP1)

Andebol, campeonato nacional:

Vitória de Setúbal - Benfica, 20:30

MotoGP

Testes oficiais de pré-temporada, circuito de Jerez de la Frontera, em Espanha