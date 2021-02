Com o calendário a apertar, ainda na ressaca do final da primeira volta, arranca já este domingo a segunda, com o primeiro jogo da 18.ª ronda e logo com dois candidatos aos primeiros lugares, com o Sp. Braga de Carlos Carvalhal a receber o FC Porto de Sérgio Conceição.

Um domingo em cheio com dezenas de jogos por essa Europa fora e a estreia do Palmeiras de Abel Ferreira no Mundial de Clubes, para depois fechar em grande, ao final da noite, nos Estados Unidos, com a 55.ª edição do Superbowl marcada para Tampa Bay

Na Premier League, o Tottenham de José Mourinho recebe o West Brom ao meio-dia, enquanto o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo recebe o Leicester às 14, mas o grande jogo do dia tem início marcado para as 16h30, com o campeão Liverpool a receber o poderoso Manchester City.

Futebol à parte, as equipas de basquetebol do FC Porto e do Sporting disputam este domingo a final da Taça Hugo dos Santos depois de terem deixado pelo caminho, respetivamente, o Benfica e o Imortal, num jogo que está marcado para o Pavilhão Multiusos de Sines (16h00).

A fechar a noite, joga-se o mediático Superbowl nos Estados Unidos, desta vez no Estádio Raymond James, com os Tampa Bay Buccaneers a fazerem o papel de anfitriões ao Kansas City Chiefs, num duelo que tem início marcado para as 23h30 horas portuguesas.

Os jogos que pode ver este domingo

I Liga (18.ª jornada):

Sp. Braga - FC Porto, 20:45 (SportTV1).

II Liga (19.ª jornada):

Vizela - FC Porto B, 11:15 (SportTV1)

Académico de Viseu - Mafra, 14:00 (SportTV+)

Benfica B - Casa Pia, 17:00 (BTV).

Mundial de clubes (meia-final):

Palmeiras, Bra – Tigres, Méx, 18:00 (RTP1).

Liga inglesa (23.ª jornada):

Tottenham - West Bromwich, 12:00 (SportTV2)

Wolverhampton - Leicester, 14:00 (SportTV1)

Liverpool - Manchester City, 16:30 (SportTV1)

Sheffield United - Chelsea, 19:15 (SportTV2).

Liga espanhola (22.ª jornada):

Real Sociedad - Cádiz, 13:00 (Eleven Sports 1)

Athletic Bilbau - Valência, 15:15 (Eleven Sports 1)

Osasuna - Eibar, 17:30 (Eleven Sports 1)

Betis - FC Barcelona, 20:00 (Eleven Sports 1)

Liga italiana (21.ª jornada):

Benevento - Sampdoria, 11:30 (SportTV3)

AC Milan - Crotone, 14:00 (SportTV3)

Udinese - Verona, 14:00

Parma - Bolonha, 17:00 (SportTV3)

Lazio - Cagliari, 19:45 (SportTV3)

Liga alemã (20.ª jornada):

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt, 14:30 (Eleven Sports 2)

Arminia Bielefeld - Werder Bremen, 17:00 (Eleven Sports 2).

Liga francesa (24.ª jornada):

Brest - Bordéus, 12:00

Montpellier - Dijon, 14:00 (Eleven Sports 5)

Nice - Angers, 14:00 (Eleven Sports 4)

Nimes - Mónaco, 14:00 (Eleven Sports 3)

Saint-Étienne - Metz, 14:00

Nantes - Lille, 16:00 (Eleven Sports 3)

Marselha - Paris Saint-Germain, 20:00 (Eleven Sports 2).