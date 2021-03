A jornada 23 abriu com um emocionante dérbi na Madeira e prossegue este sábado com mais quatro jogos, com destaque para a receção do Benfica ao Boavista e para a visita do líder Sporting a Tondela. Um sábado em cheio, com grandes jogos nas principais ligas europeias.

A Liga recomeça este sábado no Algarve, com o Farense a receber o Belenenses às 15h30. Ainda antes do final deste jogo, arranca o Santa Clara-Portimonense (17h00), nos Açores, enquanto, uma hora depois, começa também o clássico da Luz entre o Benfica e o Boavista. A fechar o dia, pelas 20h30, o Tondela recebe o Sporting de Ruben Amorim que vai procurar manter a distância para os adversários diretos.

Também há jogos da II Liga e da Liga Revelação, mas preferimos destacar aqui o dérbi no campeonato feminino entre Benfica e Sporting com início marcado para as 15h00.

Lá por fora, em Espanha, o Atlético Madrid de João Félix vai procurar manter a vantagem sobre os rivais, com uma visita ao campo do Getafe, já depois do Real Madrid receber o Elche.

Na Premier League, o Manchester City de Pep Guardiola visita o Fulham, já com o título à vista, numa ronda que conta ainda com uma visita do Chelsea a Leeds.

Na Bundesliga, também joga o líder, com o Bayern Munique, com mais dois pontos do que o Leipzig,a visitar o campo do Werder Brermen

Dos pés para as mãos, este sábado prossegue também o torneio de andebol de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020. Depois da vitória sobre a Tunísia, na estreia, Portugal vai medir forças com a poderosa Croácia, em Montpellier, numa partida que tem início marcado para as 17h30.

Os jogos que pode ver este sábado

I Liga (23.ª jornada):

Farense - Belenenses SAD, 15:30 (SportTV1)

Santa Clara - Portimonense, 17:00 (horas locais, +1 em Lisboa, SportTV1)

Benfica - Boavista, 18:00 (BTV)

Tondela - Sporting, 20:30 (SportTV1).

II Liga (24.ª jornada):

Académica - Vizela, 11:00 (SportTV1)

Académico de Viseu - Benfica B, 14:00 (SportTV+)

Leixões - Cova da Piedade, 15:00

Casa Pia - Vilafranquense, 17:00 (Canal 11).

Liga Revelação:

Sporting de Braga - Marítimo, 11:00.

Cova da Piedade - Benfica, 11:00.

Liga feminina (2.ª fase, 7.ª jornada):

Benfica - Sporting, 15:00.

Liga espanhola (27.ª jornada):

Alavés - Cádiz, 13:00 (Eleven Sports 1)

Real Madrid - Elche, 15:15 (Eleven Sports 1)

Osasuna - Valladolid, 17:30 (Eleven Sports 1)

Getafe - Atlético de Madrid, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga inglesa (28.ª jornada):

Leeds United - Chelsea, 12:30 (SportTV2)

Crystal Palace - West Bromwich, 15:00 (SportTV2)

Everton - Burnley, 17:30 (SportTV2)

Fulham - Manchester City, 20:00 (SportTV2).

Liga italiana (27.ª jornada):

Sassuolo - Verona, 14:00 (SportTV3)

Benevento - Fiorentina, 17:00 (SportTV3)

Génova - Udinese, 19:45 (SportTV3).

Liga alemã (25.ª jornada):

Wolfsburgo - Schalke 04, 14:30 (Eleven Sports 3)

Union Berlim - Colónia, 14:30 (Eleven Sports 5)

Mainz - Friburgo, 14:30

Werder Bremen - Bayern Munique, 14:30 (Eleven Sports 2)

Borussia Dortmund - Hertha Berlim, 17:30 (Eleven Sports 2).

Liga francesa (29.ª jornada):

Angers - Saint-Étienne, 12:00

Marselha - Brest, 16:00 (Eleven Sports 6).