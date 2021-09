Depois da estreia do Benfica, esta quarta-feira é a vez de Sporting e FC Porto iniciarem a caminhada da Liga dos Campeões.

Os leões recebem o Ajax às 20h00, em Alvalade. À mesma hora, o FC Porto joga em Madrid perante o Atlético de João Félix.

No grupo C, do Sporting, Besiktas e Dortmund medem forças às 17h45, ao passo que no grupo B, dos dragões, o Liverpool, de Jota, recebe o Milan de Rafael Leão às 20h00.

Mas há mais: o PSG, de Nuno Mendes e Danilo, joga em Brugge (20h00), enquanto o Manchester City, de Bernardo, Rúben Dias e João Cancelo, recebe o Leipzig, também às 20h00.

Na Youth League, os pupilos de FC Porto (11h00) e Sporting (11h00) também defrontam o Atlético e o Ajax, respetivamente.

Na Liga Europa, o Spartak de Moscovo, de Rui Vitória, recebe o Legia de Varsóvia, de Yuri Ribeiro, André Martins, Josué e Rafael Lopes, às 15h30.

Por cá, realiza-se o sorteio da segunda eliminatória da Taça de Portugal a partir das 17h00.

No ciclismo, prossegue a Volta ao Luxemburgo, com a participação de João Almeida.

Os jogos desta quarta-feira:

Liga dos Campeões, fase de grupos, 1.ª jornada:

Grupo A:

Club Brugge, Bel - Paris Saint-Germain, Fra, 20:00 (Eleven4)

Manchester City, Ing - Leipzig, Ale, 20:00 (Eleven 3)

Grupo B:

Atlético de Madrid, Esp - FC Porto, Por, 20:00 (TVI)

Liverpool, Ing - AC Milan, Ita, 20:00 (Eleven 6)

Grupo C:

Besiktas, Tur - Borussia Dortmund, Ale, 17:45 (Eleven 2)

Sporting, Por - Ajax, PB, 20:00 (Eleven1)

Grupo D:

Sheriff, Mol - Shakhtar Donetsk, Ucr, 17:45 (Eleven 3)

Inter Milão, Ita - Real Madrid, Esp, 20:00 (Eleven 5).

Liga Europa, fase de grupos, 1.ª jornada:

Grupo C:

Spartak Moscovo, Rus - Legia Varsóvia, Pol, 15:30 (SportTV1).

Youth League, fase de grupos, 1.ª jornada:

Grupo B:

Atlético de Madrid, Esp – FC Porto, Por, 11:00 (Porto Canal)

Grupo C:

Sporting, Por – Ajax, Hol, 11:00 (Eleven 2).