A bola volta a rolar esta sexta-feira em toda a Europa, com destaque para o Clássico português entre FC Porto e Benfica.



Por sua vez, o Sporting tenta aproveitar o duelo entre dragões e águias para consolidar o primeiro lugar. Para tal, terá de vencer o Rio Ave num jogo que tem início marcado para as 18h30, ou seja, duas horas e meia antes.



Se há clássico em Portugal, há dérbi em Roma. Lazio e a equipa de Fonseca defrontam-se no Olímpico da capital italiana e dão o pontapé de saída na 18.ª jornada da Serie A.



Por sua vez, Union e Bayer Leverkusen abrem a ronda 16 da Bundesliga, em Berlim. Já em França, há duelo português na abertura da 20.ª jornada entre o Montpellier de Pedro Mendes e o Mónaco de Gelson Martins.



Prossegue ainda o Campeonato do Mundo de Andebol, no Egipto, prova que conta com a participação de Portugal.





Liga:



Sporting-Rio Ave, 18h30 (SportTV1)

FC Porto-Benfica, 21h00 (SportTV1)

Alemanha:

Union Berlim - Bayer Leverkusen, 19h30 (Eleven Sports 1)



França:



Montpellier-Mónaco, 20h00 (Eleven Sports 2)



Itália:



Lazio-Roma, 19h45 (SportTV3)