Quinta-feira é habitualmente dia de Liga Europa, mas esta quinta-feira é especial porque conta ainda com um invulgar e escaldante Benfica-FC Porto marcado para as 18h30 para o Estádio da Luz.

Depois do triunfo do Sporting em Vila do Conde, o clássico da Luz vai estar essencialmente focado na luta pelo segundo lugar, com a equipa de Jorge Jesus com possibilidades, em caso de vitória, de reduzir a diferença para o rival para apenas um ponto.

Por outro lado, a equipa de Sérgio Conceição, que matematicamente ainda está na luta pelo título, pode também aumentar a diferença para o Benfica para sete pontos e, desta forma, ficar muito perto de, tal como o Sporting, garantir a qualificação direta para a Liga dos Campeões.

Estão assim reunidas as condições para um grande jogo no Estádio da Luz, mas há mais três jogos da Liga para acompanhar ao longo do dia (veja a lista completa dos jogos no fundo da peça).

Voltando ao início, esta quinta-feira também vai haver decisões na Liga Europa. O Manchester United de Bruno Fernandes visita a Roma de Paulo Fonseca já com um pé na final de Gdansk depois de ter vencido, em casa, por 6-2. A outra meia-final está mais aberto, com o Arsenal com possibilidades de reverter, em casa, a derrota que sofreu em Espanha diante do Villarreal (1-2). Dois jogos para acompanhar a partir das 20h00.

Dérbi no basquetebol à mesma hora do clássico da Luz

Dia de clássico no futebol e dia de dérbi no basquetebol, curiosamente à mesma hora, uma vez que o Sporting vai receber o Benfica, no Pavilhão João Rocha, às 18h30, naquele que será o primeiro jogo dos play-off das meias-finais do campeonato.

Do basquetebol passamos para o andebol, com as atenções concentradas em Budapeste, na Hungria, onde vai decorrer, a partir das 17h00, o sorteio da fase final do Euro 2022, sabendo-se, à partida, que Portugal vai estar no Pote 1.

Ainda esta quinta-feira, ao final da tarde, pelas 19h00, em Sevilha, vão ser anunciados os vencedores dos 22.º Laureus World Sports Awards, desta vez numa cerimónia virtual, face às restrições impostas pela pandemia da covid-19. Entre os candidatos estão nomes como Rafael Nadal, Lewis Hamilton, LeBron James, Robert Lewandowski, Naomi Osaka e Federica Brignone.

Os jogos que pode ver esta quinta-feira

I Liga (31.ª jornada):

Moreirense - Nacional, 15:00 (SportTV1)

Belenenses - Portimonense, 17:00 (SportTV2)

Benfica - FC Porto, 18:30 (BTV)

Farense - Vitória de Guimarães, 20:30 (SportTV1).

Liga Europa (meias-finais/2.ª mão):

Arsenal, Ing - Villarreal, Esp, 20:00 (SportTV3)

Roma, Ita - Manchester United, Ing, 20:00 (SportTV2).

Liga alemã (jogo em atraso da 30.ª jornada):

Hertha Berlim - Friburgo, 17:30 (Eleven Sports 1)