Ainda é quinta-feira, falta um dia para o primeiro clássico da temporada, mas a verdade é que a visita do líder Benfica ao Dragão vai ser um dos assuntos do dia, até porque os dois treinadores vão abordar, em conferência de imprensa, o grande jogo da 10.ª jornada da Liga marcado para as 20h15 de sexta-feira.

Roger Schmidt será o primeiro a apresentar-se diante dos jornalistas, às 11h00, no Seixal, para fazer a antevisão do clássico. Uma hora depois, por volta do meio-dia, será a vez de Sérgio Conceição fazer a abordagem ao jogo da 10.ª jornada, no Olival, também em conferência de imprensa.

As competições europeias só regressam para a semana, mas esta quinta-feira jogar-se um Arsenal-PSV Eindhoven (18h00), jogo em atraso da segunda jornada do Grupo A da Liga Europa, que tinha ficado adiado devido ao funeral da Rainha Isabel II. A equipa londrina lidera o grupo, com 9 pontos, perseguida pelos neerlandeses, com sete, num grupo que conta ainda com os noruegueses do Bodo/Glimt e com os suíços do Zurique.

Vamos também poder contar com mais três jogos da liga espanhola, com destaque para a receção do Barcelona ao Villarreal (20h00); e os outros dois da Premier League, com o Fulham de Marco Silva a medir forças com o Aston Villa de Steven Gerrard (20h00).

Do futebol passamos para as modalidades, com a equipa de voleibol do Benfica a entrar novamente em ação na Liga dos Campeões, em jogo da primeira mão da terceira eliminatória, desta vez na Finlândia, frente ao Sastamala (16h30).

No andebol, a equipa do Benfica também volta a jogar esta quinta-feira no Mundial de Clubes que está a decorrer em Dammam, na Arábia Saudita, desta feita frente aos egípcios do Al Ahly (14h45), sabendo, à partida, que basta um empate para chegar às meias-finais.

Fechamos esta agenda com uma mensagem de parabéns ao Sporting de Pombal que esta quinta-feira comemora 100 anos de existência. Fundado a 20 de outubro de 1922, é o clube mais antigo do concelho e a 10.ª filial do Sporting.

Os jogos que pode ver esta quinta-feira

Liga Europa (fase de grupos/jogo em atraso da 2.ª jornada):

Arsenal, Ing - PSV Eindhoven, Hol, 18:00 (SportTV1).

Liga espanhola (10.ª jornada):

Almeria - Girona, 18:00 (Eleven 1)

Osasuna - Espanyol, 19:00 (Eleven 4)

Barcelona - Villarreal, 20:00 (Eleven 1).

Liga inglesa (12.ª jornada):

Fulham - Aston Villa, 19:30 (Eleven 2)

Leicester - Leeds, 20:15 (Eleven 3).

Taça de Itália (2.ª ronda):

Cremonese - Modena, 14:00

Sampdoria - Ascoli, 17:00

Bolonha - Cagliari, 20:00.

Liga dos Campeões feminina (fase de grupos/1.ª jornada):

Vllaznia, Alb - Real Madrid, Esp, 17:45

Paris Saint-Germain, Fra - Chelsea, Ing, 20:00

Wolfsburgo, Ale - St. Pölten, Aut, 17:45

Roma, Ita - Slavia Praga, Che, 20:00.

Campeonato da Europa de Futsal Feminino (fase de apuramento):

Itália - Eslovénia, 16:00 (Pavilhão Multiusos de Fafe)

Bielorrússia - Portugal, 20:00 (Pavilhão Multiusos de Fafe).