Não há Liga nesta quarta-feira, mas o dia promete emoções fortes no futebol internacional, com alguns jogos de interesse inquestionável.

Desde logo um dérbi de Manchester, entre o United de Bruno Fernandes e o City de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva. O jogo começa às 19h45 e vai definir o adversário do Tottenham de José Mourinho na final da Taça da Liga.

Em Itália, a Juventus de Cristiano Ronaldo visita a casa do líder, o Milan de Diogo Dalot e Rafael Leão, em jogo também marcado para as 19h45 (de Portugal Continental).

A 16.ª jornada da Serie A será toda disputada nesta quarta-feira, numa maratona que começa às 11h30.

Em Espanha há Taça do Rei, com destaque para a visita do Atlético de Madrid, de João Félix, ao Cornellà, mas há também um emocionante jogo de Liga em perspetiva, com a visita do Barcelona a Bilbau.

A 18.ª jornada da Liga francesa também está toda reservada para esta quarta-feira, com especial atenção para a estreia de Pochettino como treinador do Paris Saint-Germain, e logo no reduto do histórico Saint-Étienne (20h).

Por cá teremo um jogo em atraso da II Liga, com o Leixões a receber a Oliveirense pelas 18 horas.

Benfica e Sporting de Braga disputam a final da Taça da liga feminina, às 19h45, em Aveiro.

Jogos desta quarta-feira:

Taça da Liga inglesa, meias-finais:

Manchester United - Manchester City, 19:45 (SportTV2).

Liga italiana, 16.ª jornada (horas de Lisboa):

Cagliari - Benevento, 11:30 (SportTV1)

Atalanta - Parma, 14:00

Bolonha - Udinese, 14:00

Crotone - Roma, 14:00 (SportTV3)

Lazio - Fiorentina, 14:00 (SportTV2)

Sampdoria - Inter Milão, 14:00 (SportTV1)

Sassuolo - Génova, 14:00

Torino - Verona, 14:00

Nápoles - Spezia, 17:00 (SportTV1)

AC Milan - Juventus, 19:45 (SportTV1).

Taça de Espanha, 2.ª eliminatória, até 07 (horas de Lisboa):

Portugalete - Levante, 11:00

La Nucía - Elche, 11:00

Socuéllamos - Leganés, 12:00

Mutilvera - Betis, 16:00 (SportTV2)

Cultural Leonesa - Granada, 16:00

Cornellà - Atlético Madrid, 17:00 (SportTV4)

Olot - Osasuna, 17:00

Deportivo - Alavés, 18:00

Málaga - Oviedo, 20:00.

Liga espanhola, jogo em atraso da 2.ª jornada (horas de Lisboa):

Athletic Bilbau - FC Barcelona, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga francesa, 18.ª jornada (horas de Lisboa):

Brest - Nice, 18:00

Lorient - Mónaco, 18:00 (Eleven Sports 1)

Metz - Bordéus, 18:00

Nantes - Rennes, 18:00 (Eleven Sports 2)

Estrasburgo - Nimes, 18:00

Lille - Angers, 20:00 (Eleven Sports 4)

Lyon - Lens, 20:00 (Eleven Sports 5)

Marselha - Montpellier, 20:00 (Eleven Sports 3)

Reims - Dijon, 20:00

Saint-Étienne - Paris Saint-Germain, 20:00 (Eleven Sports 2).

II Liga, jogo em atraso da 10.ª jornada:

Leixões - Oliveirense, 18:00 (SportTV5).

Taça da Liga feminina 2019/2020, final, no Estádio Municipal de Aveiro:

Benfica - Sporting de Braga, 19:45 (Canal 11).