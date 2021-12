Quinta-feira, véspera do primeiro dérbi da temporada, com os treinadores do Benfica e do Sporting a apresentarem-se em conferências de imprensa, ao final da tarde, para fazerem a antevisão do grande jogo da 13.ª jornada da Liga, no meio de uma enorme incerteza face às suspeitas de casos de covid-19. Os dois emblemas de Lisboa fizeram testes aos respetivos planteis na quarta-feira, mas os resultados só devem ser conhecidos hoje, numa altura em que já foi confirmado o caso positivo de Sebastian Coates.

Jorge Jesus será o primeiro a apresentar-se diante dos jornalistas, pelas 18h00, no Estádio da Luz, para lançar o dérbi do dia seguinte. Ruben Amorim falará também logo a seguir, pelas 18h30, no Estádio de Alvalade. O dérbi começa, assim, a ferver pelas palavras dos respetivos treinadores.

Menos pressionado estará Sérgio Conceição que, antes dos rivais, por volta do meio-dia, também vai fazer a antevisão da visita do FC Porto a Portimão, também marcada para sexta-feira.

Enquanto a bola não rola em Portugal, os olhos voltam a fixar-se na Premier League num dia em que está prevista a receção do Manchester United de Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo ao Arsenal de Cédric Soares e Nuno Tavares. Um duelo que tem início marcado para as 20h15, já depois do Tottenham-Brentford (19h30).

Futebol à parte, esta sexta-feira será também especial para o Futsal, com o Sporting e Benfica e, ação na Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal. Os leões, campeões da Europa, defrontam os croatas do MNK Olmissum, no Pavilhão João Rocha, pelas 19h00, enquanto o Benfica vai medir forças com os ucranianos do Uragan Ivano-Frankovsk, no Pavilhão Fidelidade, pelas 20h30.

Os jogos que pode ver esta quinta-feira

II Liga (jogo da 13.ª jornada):

Casa Pia - Varzim, 20:15 (SportTV+).

Liga italiana (15.ª jornada):

Torino - Empoli, 17:30 (SportTV1)

Lazio - Udinese, 19:45.

Liga inglesa (14.ª jornada):

Tottenham - Brentford, 19:30 (SportTV2)

Manchester United - Arsenal, 20:15 (SportTV1).