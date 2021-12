Esta sexta-feira todos os olhares vão concentrar-se no Estádio da Luz onde, a partir das 21h15, começa o dérbi eterno entre Benfica e Sporting, com as águias a procurarem destronar os leões do topo da classificação.

Um dérbi que fica, desde já marcado, pelo caso positivo de covid-19 que afastou o capitão do Sporting, Sebastian Coates, do primeiro dérbi da temporada. Na antevisão do grande jogo da 13.ª jornada, os dois treinadores deixaram bem vincada a vontade de vencer, pelo que podemos esperar um grande jogo no palco da Luz.

Ainda antes dos dois rivais entrarem em campo, joga o FC Porto, no Algarve, diante do Portimonense de Paulo Sérgio. Se vencerem, os dragões podem assistir ao dérbi no sofá, com a esperança de ganharem vantagem sobre os rivais, mas outro resultado, que não a vitória, pode trazer ainda mais «pimenta» para o jogo da Luz.

Futebol à parte, esta sexta-feira prossegue a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal. O Benfica folga e só volta a jogar no sábado, mas os leões jogam hoje o segundo jogo, no Pavilhão João Rocha, frente aos holandeses do Hovocubo (18h00).

Esta sexta-feira, em Jeddah, na Arábia Saudita, também começam os treinos livres para o 22.º Grande Prémio de Fórmula 1

Os jogos que pode ver esta sexta-feira

I Liga (13.ª jornada):

Portimonense - FC Porto, 19:00 (SportTV1)

Benfica - Sporting, 21:15 (BTV).

Liga Revelação (12.ª jornada):

Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 11:00.

Liga espanhola (16.ª jornada):

Granada - Alavés, 20:00 (Eleven 1).

Liga alemã (14.ª jornada):

Union Berlim - Leipzig, 19:30 (Eleven 2)