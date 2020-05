O 31.º e último dia de maio proporcionará o regresso de Luís Castro ao banco. A Liga ucraniana está de volta, dois meses e meio depois, e logo com um duelo entre o Shakhtar Donetsk, equipa do treinador português, e o rival Dinamo Kiev (15h).

Já em ritmo mais intenso, a Bundesliga tem mais dois jogos da 29.ª jornada, com destaque para a visita do Borussia Dortmund a Paderborn. A equipa do português Raphael Guerreiro está pressionada pela vitória do Bayern Munique, neste sábado, frente ao Fortuna Dusseldorf.

Assuntos que vão ser notícia este domingo:

Liga alemã, 29.ª jornada

Borussia Mönchengladbach - Union Berlim, 14:30 (Eleven Sports 1)

Paderborn - Borussia Dortmund, 17:00 (Eleven Sports 1).

Liga ucraniana, 2.ª jornada do apuramento de campeão

Shakhtar Donetsk-Dinamo Kiev, 15:00

Liga polaca, 27.ª jornada:

Lechia Gdansk-Arka Gdynia, 16:30 (Canal 11)