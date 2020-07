Depois de uma noite de festa do FC Porto pelo título nacional de 2019/2020 em Portugal, esta quinta-feira, 16 de julho, há mais futebol, mas pela Europa fora, com decisões sobretudo em Espanha, Inglaterra e Itália.

No país vizinho, uma vitória garante automaticamente o título ao Real Madrid, na 37.ª e penúltima jornada, na receção ao Villarreal.

ESPANHA – 37.ª Jornada:

Eibar-Valladolid (17h30)

At. Bilbao-Leganés (20h00)

Barcelona-Osasuna (20h00)

Betis-Alavés (20h00)

Celta Vigo-Levante (20h00)

Getafe-Atlético Madrid (20h00)

Maiorca-Granada (20h00)

Real Madrid-Villarreal (20h00)

Real Sociedad-Sevilha (20h00)

Valência-Espanhol (20h00)

Em Inglaterra, há quatro jogos, com nota para o Leicester e o Manchester United, em campo na disputa pelos lugares de Liga dos Campeões.

INGLATERRA – 36.ª Jornada:

Everton-Aston Villa (18h00)

Leicester-Sheffield United (18h00)

Crystal Palace-Manchester United (20h15)

Southampton-Brighton (20h15)

Em Itália, dois jogos, com nota para a deslocação do Inter de Milão à SPAL, na busca do segundo lugar isolado.