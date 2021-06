Segunda-feira, dia quatro do Euro 2020: esta tarde jogam-se três jogos.

Às 14h00, realiza-se o Escócia-República Checa, do grupo D. No grupo E, a Polónia de Paulo Sousa defronta a Eslováquia, às 17h00, e às 20h00 Espanha e Suécia medem forças.

Em Budapeste, a Seleção Nacional cumpre o último treino antes do duelo com a Hungria às 15h30. Antes, às 14h45, Fernando Santos e um jogador farão a antevisão à partida.

No Brasil, prossegue a Copa América. Argentina e Chile defrontam-se às 22h00, e, já na madrugada de dia 15, à 01h00, realiza-se o Paraguai-Bolívia.

Na NBA, também já na madrugada de dia 15, decorre o Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers (00h30) e o LA Clippers-Utah Jazz (03h00).

Em Buenos Aires, dá-se o início do interrogatório das sete pessoas da equipa médica de Diego Maradona indiciadas pela morte do ex-futebolista argentino e suspeitas de homicídio com dolo eventual.

Os jogos desta segunda-feira:

Euro 2020:

Grupo D:

Escócia - República Checa, 14:00 (SportTV1)

Grupo E:

Polónia - Eslováquia, 17:00 (SportTV1)

Espanha - Suécia, 20:00 (TVI).

Copa América, no Brasil:

Grupo A:

Argentina - Chile, 22:00 (Estádio Nilton Santos (SportTV2)

Paraguai - Bolívia, 01:00 (dia 15 em Lisboa, Estádio Olímpico, SportTV2).

NBA, play-offs, meias-finais, 4.º jogo:

Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers, 00:30 (dia 15 em Lisboa, SportTV3)

LA Clippers - Utah Jazz, 03:00 (dia 15 em Lisboa).