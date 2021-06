Sábado, dia 19 de junho, é dia da Seleção Nacional voltar a entrar em campo no Euro 2020: a partir das 17h00, Portugal mede forças com a Alemanha, em Munique.

Mais cedo, e no mesmo grupo da equipa das quinas, a Hungria joga com a França em Budapeste. O dia fecha às 20h00, com o embate entre a Espanha e a Polónia, de Paulo Sousa.

No futebol de praia, prossegue a Liga Europeia, em Nazaré, com Portugal em ação. A formação portuguesa defronta a Ucrânia, às 12h45. Antes, às 11h15, joga-se o Alemanha-Azerbaijão.

No MotoGP, Miguel Oliveira, piloto português da KTM, disputa a qualificação do Grande Prémio da Alemanha a partir das 13h10 (SportTV3).

Mais tarde, às 14h00, Le Castellet recebe a qualificação do Grande Prémio de França da temporada de Fórmula 1 (Eleven3).

Já na madrugada de domingo, dia 10, disputa-se o sétimo e decisivo jogo da emeia-final dos play-offs entre Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks. Pode acompanhar a partida a partir da 01h30, na SportTV1.

JOGOS DESTE SÁBADO

Campeonato da Europa, segunda jornada da fase de grupos:

Grupo E:

Espanha - Polónia, 20:00 (SportTV1)

Grupo F:

Hungria - França, 14:00 (SportTV1)

Portugal - Alemanha, 17:00 (TVI).

Liga Europeia de Futebol de Praia, qualificação para a Superfinal, no Estádio do Viveiro - Jordan Santos, na Nazaré.

Grupo A:

Alemanha - Azerbaijão, 11:15 (Canal 11)

Portugal - Ucrânia, 12:45 (Canal 11).