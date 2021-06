Não é 10 de junho, dia de Portugal, mas é como se fosse.



Esta quarta-feira, a seleção nacional jogam frente à França, em Budapeste, a passagem aos oitavos de final do Euro 2020. O enviado do Maisfutebol ao Euro vai contar-lhe tudo sobre o jogo AO MINUTO a partir das Puskàs Arena.



Ao mesmo tempo, Alemanha e Hungria defrontam-se no outro jogo do grupo F. Mas antes, há outro português a jogar pela vida na prova: Paulo Sousa e a sua Polónia ainda sonham com o apuramento no grupo E, mas para isso precisam de vencer a Suécia. À mesma hora, a Espanha também defronta a Eslováquia e tenta carimbar o bilhete para os «oitavos».



Depois do Euro, prossegue a Copa América com o embate entre Equador e Peru. Mais tarde, já de madrugada, é a vez do Brasil defrontar a Colômbia.



Euro 2020:



Eslováquia-Espanha, 17h00

Suécia-Polónia, 17h00

Portugal-França, 20h00

Alemanha-Hungria, 20h00



Copa América



Equador-Peru, 22h00

Brasil-Colômbia, 1h00