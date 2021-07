Este sábado jogam-se as restantes partidas dos quartos de final do Euro 2020.

Às 17h00, em Baku, República Checa e Dinamarca medem forças. Mais tarde, às 20h00, Roma recebe o Ucrânia-Inglaterra.

Na Copa América, disputam-se dois jogos dos quartos de final: Uruguai-Colômbia às 23h00, Argentina-Equador às 02h00, já na madrugada de domingo.

Vários clubes da Liga prosseguem a preparação para a nova época com a realização de jogos particulares, entre eles o Benfica, que joga com a equipa B dos encarnados às 10h00, no Seixal.

Na NBA, à 01h30, já na madrugada de domingo, decorre o jogo seis da final entre os Atlanta Hawks e os Milwaukee Bucks. A equipa de Atlanta está obrigada a ganhar para levar a série à «negra» (SportTV3).

Em França, realiza-se a oitava etapa da Volta a França, com os 150,8 quilómetros entre Oynnax e Le Grand-Bornand (Eurosport).

Por último, na Fórmula 1, disputa-se a partir das 14h00 a qualificação do Grande Prémio da Áustria, com transmissão na Eleven.

Os jogos deste sábado:

Euro 2020, quartos de final:

República Checa - Dinamarca, 17:00 (SportTV1).

Ucrânia - Inglaterra, 20:00 (RTP1 e SportTV1).

Copa América, quartos de final:

Uruguai - Colômbia, 23:00 (SportTV2)

Argentina - Equador, 02:00 (dia 04 em Lisboa, SportTV2).

Particulares:

Benfica – Benfica B, 10:00.

Paços de Ferreira - Moreirense, 10:30 (à porta fechada).

Vizela - Gil Vicente, 10:30.