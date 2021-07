Após dois dias de interregno, o Euro 2020 prossegue esta sexta-feira e com dois jogos dos quartos de final.



Suíça e Espanha são as primeiras seleções a entrar em campo. O jogo tem início marcado para as 17h00 em São Petersburgo, Rússia. Três horas depois, é a vez da Bélgica jogar contra a Itália, em Munique.



Pouco depois, às 22h00, é hora de olhar para a Copa América, mais precisamente para o confronto entre Peru e Paraguai dos quartos de final. Já de madrugada, o Brasil mede forças com o Chile por um lugar nas meias-finais da prova.



No que ao futebol nacional diz respeito, destaque para o primeiro dia da época 2021/22 do FC Porto.



Prossegue ainda o torneio de Wimbledon em Londres e cumpre-se a sétima etapa da Volta a França.



Jogos desta sexta-feira



Euro 2020

Suíça-Espanha, 17h00

Bélgica-Itália, 20h00



Copa América

Peru-Paraguai, 22h00

Brasil-Chile, 1h00