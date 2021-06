Segundo dia consecutivo de pausa no Euro2020 e já parece uma eternidade, mas a Seleção Nacional vai realizar esta sexta-feira o último treino em Budapeste, na Hungria, para depois no sábado viajar para Sevilha para o embate com a Bélgica marcado para o dia seguinte. Entretanto, os clubes da Liga começam a voltar à vida, com Benfica, Sp. Braga, Vitória e Moreirense a darem o pontapé de saída para a nova temporada com a realização dos habituais exames médicos.

Começamos pela seleção que esta sexta-feira vai treinar, ao final da tarde, no Estádio Illovszky Rudolf, em Budapeste, numa sessão que tem início marcado para as 15h45 de Portugal, antes de mais uma conferência de imprensa de um internacional português, marcada para as 17 horas, certamente, já a abordar o embate de domingo com os diabos vermelhos.

Entretanto, cá em Portugal, os clubes começam os preparativos para a pré-temporada, com destaque para o Benfica que vai realizar os primeiros exames médicos, no Seixal, ainda com um grupo restrito de jogadores.

Os minhotos Sp. Braga, V. Guimarães e Moreirense também começam a pré-época esta sexta-feira, também com os habituais exames médicos e testes físicos.

Futebol à parte, esta sexta-feira também vamos voltar a ouvir os motores da Fórmula 1 e das Moto GP a rolar, nos primeiros treinos livres.

Logo pela manhã, pelas 11 horas, já vai ser possível assistir aos preparativos do Grande Prémio de Estíria, 7.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Spielberg, na Áustria.

Ainda antes disso, pelas 9h00, Miguel Oliveira e companhia também começam a marcar posições no Circuito de Assen, nos Países Baixos, naquela que será a 9.ª prova do Mundial.

Tudo a aquecer para um fim de semana que promete, com os quatro primeiros jogos dos oitavos de final do Euro2020, com natural destaque para o Portugal-Bélgica de domingo, dia que também vai contar com Fórmula 1 e Moto GP.